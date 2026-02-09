Une star du PSG aime beaucoup l’OM, la preuve dans les chiffres !

Le Paris SG n’a laissé aucune chance à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, en s’imposant très largement dans ce Classique (5-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Un joueur s’est particulièrement illustré durant la partie, face à un club qui lui réussit très bien.
C’est une soirée que les Marseillais ont vite envie d’oublier. Le dernier Classique de la saison qui avait lieu au Parc des Princes dimanche soir a tourné en faveur du PSG, large vainqueur de l’OM (5-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, ainsi qu’un but contre son camp de Facundo Medina. Le vainqueur du dernier Ballon d’Or a particulièrement brillé durant la rencontre, lui qui s’est imposé comme le nouveau bourreau de l’OM.
L’OM, victime préférée d’Ousmane Dembélé
C’est simple, Ousmane Dembélé a toujours été décisif contre l’OM depuis son arrivée au PSG. La série se poursuit donc après sa prestation XXL de dimanche soir, se concluant avec deux buts et une offrande. Il totalise désormais quatre réalisations et quatre passes décisives lors d’un Classique disputé sous le maillot du PSG. L’Olympique de Marseille est également sa cible préférée toutes compétitions confondues, en étant impliqué sur 10 buts (5 buts, 5 passes) en prenant compte de sa période rennaise (1 but, 1 passe contre l’OM).
« Il y aura d'autres matches importants »
Pour Ousmane Dembélé, cette démonstration du PSG sert à « faire passer un message » alors que le club champion d’Europe en titre restait sur plusieurs semaines délicates. « Nous, on est contents du travail fourni sur ce match-là. Il y aura d'autres matches importants, on va essayer de répondre présent dans cette deuxième partie de saison importante pour nous, a-t-il confié en zone mixte. C'est magnifique, car c'est un match important. On avait à cœur de le gagner, car on savait que Lens avait gagné hier (samedi, 3-1 face à Rennes) et il fallait qu'on repasse devant. »