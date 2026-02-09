Une star du PSG aime beaucoup l’OM, la preuve dans les chiffres !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris SG n’a laissé aucune chance à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, en s’imposant très largement dans ce Classique (5-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Un joueur s’est particulièrement illustré durant la partie, face à un club qui lui réussit très bien.

C’est une soirée que les Marseillais ont vite envie d’oublier. Le dernier Classique de la saison qui avait lieu au Parc des Princes dimanche soir a tourné en faveur du PSG, large vainqueur de l’OM (5-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, ainsi qu’un but contre son camp de Facundo Medina. Le vainqueur du dernier Ballon d’Or a particulièrement brillé durant la rencontre, lui qui s’est imposé comme le nouveau bourreau de l’OM.

L’OM, victime préférée d’Ousmane Dembélé C’est simple, Ousmane Dembélé a toujours été décisif contre l’OM depuis son arrivée au PSG. La série se poursuit donc après sa prestation XXL de dimanche soir, se concluant avec deux buts et une offrande. Il totalise désormais quatre réalisations et quatre passes décisives lors d’un Classique disputé sous le maillot du PSG. L’Olympique de Marseille est également sa cible préférée toutes compétitions confondues, en étant impliqué sur 10 buts (5 buts, 5 passes) en prenant compte de sa période rennaise (1 but, 1 passe contre l’OM).