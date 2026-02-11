Deux noms cités pour remplacer De Zerbi à l’OM, Daniel Riolo trouve ça «ridicule»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Qui va prendre la succession de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille ? Habib Beye serait l’une des pistes privilégiées par la direction phocéenne ce mercredi, mais d’autres noms sont imaginés, dont ceux de deux entraîneurs loin de convaincre le journaliste Daniel Riolo.

Évoqué ces derniers jours, le départ de Roberto De Zerbi a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi par l’OM, une décision prise « à la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur », afin de « répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », a fait savoir le club dans son communiqué. La direction est aujourd’hui à la recherche d’un nouvel entraîneur pour assurer, a minima, la fin de la saison.

De Zerbi viré : L’OM cherche un nouvel entraineur, «ça travaille déjà, mais...» https://t.co/NHDLCSrWr0 — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

Les noms « ridicules » qui ne font pas rire Riolo Mardi soir, dans l’After Foot, le nom d’un ancien entraîneur du PSG a notamment été évoqué peu après les informations divulguées par le journaliste Florent Germain, annonçant le départ imminent de Roberto De Zerbi « Sur le chat YouTube, il y a beaucoup de monde qui nous disent : ‘Faites venir (Christophe) Galtier’ », a lancé Gilbert Brisbois, avant de voir Jean-Louis Tourre, autre membre de l’émission de RMC, en rajouter une couche : « Sinon il y a Laurent Blanc qui est disponible ». Des profils évoqués avec humour qui n’ont pas fait sourire Daniel Riolo, évoquant des noms « ridicules » avant de revenir plus sérieusement sur le dossier.