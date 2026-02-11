Départ de De Zerbi : Deux figures importantes de l’OM vont le suivre ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a annoncé le club dans la nuit de mardi à mercredi, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, qu’il a quitté d’un commun accord. Un départ qui a laissé des traces en interne et deux figues importantes de Marseille se poseraient désormais à leur tour des questions sur leur avenir.

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. » Via un communiqué publié tard dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », a indiqué l’Olympique de Marseille.

Réunion dirigeants-joueurs après le départ de De Zerbi Comme indiqué par La Provence, quelques heures après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, une réunion s’est tenue ce mercredi entre les dirigeants du club et les joueurs. Si certains d’entre eux l’ont clairement lâché ces dernières semaines, d’autres ne comprennent pas son départ, estimant qu’il n’est pas le seul responsable de la situation actuelle. Le quotidien régional cite notamment Mason Greenwood, dont l’entourage échangeait régulièrement avec le technicien italien, et s’interroge sur la suite de son aventure à l’OM.