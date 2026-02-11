Départ de De Zerbi : Deux figures importantes de l’OM vont le suivre ?

Comme l’a annoncé le club dans la nuit de mardi à mercredi, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, qu’il a quitté d’un commun accord. Un départ qui a laissé des traces en interne et deux figues importantes de Marseille se poseraient désormais à leur tour des questions sur leur avenir.
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. » Via un communiqué publié tard dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », a indiqué l’Olympique de Marseille.
Réunion dirigeants-joueurs après le départ de De Zerbi
Comme indiqué par La Provence, quelques heures après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, une réunion s’est tenue ce mercredi entre les dirigeants du club et les joueurs. Si certains d’entre eux l’ont clairement lâché ces dernières semaines, d’autres ne comprennent pas son départ, estimant qu’il n’est pas le seul responsable de la situation actuelle. Le quotidien régional cite notamment Mason Greenwood, dont l’entourage échangeait régulièrement avec le technicien italien, et s’interroge sur la suite de son aventure à l’OM.
Longoria et Benatia s’interrogent sur leur avenir à l’OM
Plus encore, et si tous les tenants et les aboutissants de cette réunion n’ont pas filtré, La Provence fait savoir que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont apparus très marqués après le départ de Roberto De Zerbi, selon une source interne au club. A tel point que le président et le directeur du football de l’OM se poseraient eux aussi des questions sur leur avenir à moyen terme. En attendant, ils ont la tâche de trouver un nouvel entraîneur et, en ce sens, trois noms ont été évoqués ces dernières heures, ceux d’Habib Beye, Eric Chelle et Sergio Conceiçao.