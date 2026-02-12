Robert De Zerbi s'en va, qui va le remplacer à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis mercredi, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le club phocéen l'a officialisé par le biais d'un communiqué. Mais encore faut-il désormais lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms circulent, mais qui sera l'heureux élu ?

Le mois de janvier catastrophique de l'OM aura eu raison de Roberto De Zerbi. Entre l'élimination en Ligue des champions et la déroute au Parc des Princes contre le PSG (0-5), le technicien italien a payé le pris fort de ces échecs. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord », a ainsi officialisé l'OM par le biais d'un communiqué avant d'expliquer qu'à « la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ». Désormais, le défi pour l'OM est de dénicher un nouveau coach.

Qui pour remplacer De Zerbi ? Et un nom revient déjà avec insistance à savoir celui d'Habib Beye. Récemment écarté du Stade Rennais, le technicien sénégalais présente l'avantage d'être libre et de parfaitement connaître l'environnement marseillais puisqu'il a évolué à l'OM durant quatre saisons entre 2003 et 2007. Et surtout, il n'a jamais caché son rêve de venir entraîner le club phocéen. « Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », confiait-il par exemple en 2024 auprès de L'EQUIPE.