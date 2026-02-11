Son «rêve ultime» est d’entraîner l’OM : Marseille l’appelle !

Alors que Roberto De Zerbi a officiellement été démis de ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM est désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour succéder au technicien italien. Des contacts ont d’ailleurs rapidement été initiés avec un entraîneur qui n’a jamais caché son attirance pour le banc de Marseille.
Le projet de trois ans lancé à l’arrivée de Roberto De Zerbi n’aura finalement duré qu’un an et demi. Dans la nuit de mardi à mercredi et après l'humiliation contre le PSG (5-0), l’OM a officialisé le départ du technicien italien d’un « commun accord ». Le club s’est lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur et en attendant de le trouver, Jacques Abardonado et Romain Ferrier, entraîneur de la réserve, devraient assurer l’intérim samedi pour la réception de Strasbourg.
Des contacts ont déjà eu lieu entre l’OM et Beye
Un nom a rapidement été évoqué quand le départ de Roberto De Zerbi a été acté, celui d’Habib Beye. Tout juste démis de ses fonctions au Stade Rennais, le technicien sénégalais a l’avantage de bien connaître l’OM, dont il a été le capitaine entre 2003 et 2007. L’Équipe indique que des discussions ont vite eu lieu avec Habib Beye. Des contacts facilités par l’agence de ce dernier, avec laquelle le club a très souvent collaboré sur le mercato. Le quotidien sportif précise en revanche qu’à ce stade, aucune offre ne lui a été faite.
«Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille»
Ce qui est sûr, c‘est qu’Habib Beye doit certainement être très intéressé par la possibilité de remplacer Roberto De Zerbi. L’ancien international sénégalais n’a jamais caché son ambition d’être sur le banc de l’OM un jour. « Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille », déclarait-il en 2018 au micro de Canal+. « Mais hors de question de me renier pour obtenir un poste ici ou là. Tout le monde sait que l’OM est mon club de coeur. Eh bien, le consultant qui a le plus critiqué l’OM, c’est moi. J’y ai joué quatre ans et je connais très bien le club, je suis légitime. » Trois ans plus tard, auprès de L’Équipe, il confiait : « C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal. »