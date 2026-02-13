«Pas l'homme de la situation», panique à l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, l'OM a annoncé le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi survenu après un commun accord. L'Italien a fini par laisser sa place après la débâcle de son équipe face au PSG alors que le club traversait déjà une période très compliquée. L'OM a déjà un autre entraîneur dans le viseur mais des doutes subsistent quant au profil de ce dernier.

En difficulté ces dernières semaines, l'OM doit trouver une solution pour se reprendre. Cela commence par le départ de Roberto De Zerbi qui va laisser sa place. Pour remplacer l'Italien, l'OM a placé dans son viseur Habib Beye, qui vient juste d'être évincé du Stade Rennais. Mais les avis divergent concernant sa capacité à prendre en main une telle équipe.

Habib Beye, le bon candidat pour l'OM ? Ancien joueur de l'OM dans les années 2000, Habib Beye pourrait devenir le prochain entraîneur de l'OM. Si le dossier va être difficile à régler pour le moment, pas sûr qu'il corresponde parfaitement aux ambitions marseillaises. « Pour moi, Habib en termes de pression, je sais qu’il a les épaules pour aller à l’OM. (…) Il connait le club, il a joué là-bas il était capitaine, il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé par les supporters. Mais quand il était joueur de foot. Là il devient entraîneur, c’est deux fois plus de pression. Il a les capacités. Je pense qu’à cet instant de la saison, je ne sais pas si ce sera l’homme de la situation. (…) Est-ce que ce n’est pas encore trop tôt pour Habib ? » a réagi Souleymane Diawara, son ancien coéquipier, au micro de RMC.