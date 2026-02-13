L'OM dit stop : Le règlement de comptes avec Roberto De Zerbi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a mis un terme à sa collaboration de plus de 18 mois avec Roberto De Zerbi. La faute à des résultats jugés insuffisants et à une atmosphère de plus en plus pesante autour de sa personne en interne. Le discours avec ses joueurs ne passait plus selon différents médias. Pas de quoi surprendre cet entraîneur qui, bien que la plaie soit toujours ouverte, n'a pas manqué de reprendre De Zerbi.

Depuis son passage éclair sur le banc de touche du FC Nantes pendant la saison 2020/2021, Raymond Domenech n'a plus connu la moindre expérience professionnelle d'entraîneur. L'ex-sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010 fait plutôt parler de lui par le biais de ses passages sur la chaîne L'Equipe dans L'Equipe du soir et d'autres émissions du média. Mais pas seulement, Domenech est également présent sur les réseaux sociaux et a d'ailleurs dernièrement profité de l'élimination du PSG dès la saison régulière de Ligue des champions fin janvier pour publier le message suivant sur X. « L’OM éliminé, pas par Benfica mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être ».

« En 2006, la veille de la finale, à l’entraînement, je leur dis : “Arrêtez avec vos penaltys.” »



Raymond Domenech revient sur le penalty raté de David Trezeguet à la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. 😭



📺 L’émission complète - OFFENSE #9 : RAYMOND DOMENECH NOUS DIT TOUT… pic.twitter.com/dI21a1VXTk — Offense (@OFFENSEemission) February 13, 2026

«Je ne fais pas ce que font les entraîneurs marseillais en disant « je gère l'équipe et ce n'est que la tactique»» Quelques jours sont passés depuis et Roberto De Zerbi a fait ses bagages d'un « commun accord » comme cela a été stipulé dans le communiqué de l'OM publié à 2h30 dans la nuit de mardi à mercredi. En parallèle, Raymond Domenech a été l'invité de l'émission Offense. Interrogé sur le style d'entraîneur qu'il est, l'ex-sélectionneur des Bleus en a profité pour glisser un nouveau taquet à Roberto De Zerbi. « Si j'étais un bon coach ? Plus un leader d'hommes ou un coach tactique ? C'est un mélange. Je n'ai jamais appuyé en disant : « ce n'est que la tactique ». Je ne fais pas ce que font les entraîneurs marseillais en disant « je gère l'équipe et ce n'est que la tactique. Les pions je les prends et je les change. Et puis aujourd'hui je préfère mettre ce pion-là... ». J'ai été joueur, l'autre aussi. Mais avec cette idée que le joueur sur le terrain est celui qui fait le match. Et si tu ne les mets pas dans les meilleures conditions pour faire le match... ».