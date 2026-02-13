OM : «J'ai rarement vu un coach aimer autant un club», la déclaration qui risque de faire parler à Marseille...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa lourde défaite face au PSG la semaine dernière en Ligue 1, l'OM a annoncé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi d'un commun accord. L'entraîneur italien a été remercié après les récents résultats de son équipe malgré son grand attachement envers ses hommes. Avant le prochain match face à Strasbourg, il a reçu un bel hommage de la part de celui qui va prendre sa place.

Souvent pointé du doigt lors des difficultés de l'OM, Roberto De Zerbi a fait ses valises malgré ses déclarations où il se voyait encore à la tête du club pendant des années. L'entraîneur italien s'était attaché à ce poste qu'il occupait depuis 2024. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, c'est Jacques Abardonado qui va assurer ce poste en intérim. Ce dernier a tenu à lui rendre un bel hommage en conférence de presse.

L'OM se sépare de Roberto De Zerbi En plein milieu d'une période compliquée, l'OM a pris la décision de se séparer de Roberto De Zerbi d'un commun accord mardi dernier après la défaite du club face au PSG au Parc des Princes (5-0). La débâcle historique reçue face au rival parisien était la goutte de trop. Mais il laissera son empreinte au sein de l'équipe. « C'est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m'a accepté dans son cercle très fermé d'adjoints. Je ne peux que le remercier. Ensuite, dans ce que je vais apporter, vous verrez demain. On sera conquérants, avec l'envie de se rattraper, on est revanchards. Roberto De Zerbi est un passionné, j'ai rarement vu un coach aimer autant un club. Je peux dire que les joueurs ont leur part de responsabilité, comme le staff. Maintenant il faut passer à autre chose et oublier. Il faut agir rapidement » assure Jacques Abardonado en conférence de presse ce vendredi.