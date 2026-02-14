Zinedine Zidane entraîneur du PSG : Sa famille a dû intervenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela va maintenant faire 5 ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Parti du Real Madrid en 2021, le Français est toutefois annoncé comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. On pourrait donc enfin le revoir sur un banc de touche alors que les opportunités ne manquaient pourtant pas. Zidane avait notamment été annoncé dans le viseur du PSG, une possibilité à propos de laquelle ses proches l'avaient conseillé.

Avec Luis Enrique, le PSG a visiblement enfin trouvé son entraîneur. En 2023, le club de la capitale a décidé de faire confiance à l'Espagnol et ce choix a été le bon puisqu'aujourd'hui, l'idée serait de continuer l'aventure avec lui jusqu'en 2030. Mais voilà qu'avant de mettre la main sur Luis Enrique, le PSG pensait à d'autres noms. Celui de Zinedine Zidane revenait notamment avec insistance. L'ancien du Real Madrid était même annoncé comme l'un des grands objectifs des Qataris pour prendre place sur le banc parisien.

Un lien trop fort avec Marseille ? Zinedine Zidane au PSG, les têtes pensantes parisiennes en auraient donc rêvé. Mais voilà que cela ne s'est jamais réalité. Comment expliquer cela ? Pour certains, le lien unissant Zizou à Marseille aurait notamment été l'un des freins de sa non-venue à Paris quand on connait la rivalité entre les deux clubs de chaque ville. Si ça a pu bloquer Zidane, ça n'aurait pas dû être le cas et sa famille lui aurait d'ailleurs fait savoir.