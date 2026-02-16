Il signe au PSG en quelques heures et sa vie bascule : «Tout a changé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Signer au PSG lorsque l'on évolue dans un club inférieur, c'est un changement radical, même quand on connaît l'environnement parisien. C'est ainsi qu'un joueur qui est revenu au PSG raconte la façon dont cette signature a tout changé pour lui.

Rejoindre le PSG est souvent une opportunité rare dans une carrière que les joueurs ne laissent jamais filer. Ce fut le cas d'Alexandre Letellier qui a signé au sein de son club formateur en 2021 pour assurer le rôle de troisième gardien. Son statut de joueur formé au PSG a été un atout de taille pour répondre aux critères des listes de Ligue des champions. C'est la raison pour laquelle tout était allé très vite. Ce qui a clairement changé sa vie.

🎙️ Alexandre Letellier : « Je suis heureux et fier » 🔴🔵 pic.twitter.com/X6TrwUqifI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2021

Letellier revient sur sa signature au PSG « Le moment qui a changé ma carrière ? Il y a ma signature à Paris, mon retour. C'est la période Covid, très compliquée parce que je me retrouve en fin de contrat à ce moment-là. J'avais des propositions, et Paris. Je faisais partie d'une liste de dix gardiens, et tout s'est fait très vite : en 72 heures, j'avais fait ma visite médicale. Tout change : là, tu joues pour gagner une Ligue des champions, donc c'est exceptionnel. Même numéro 3, ils te font sentir que tu fais partie intégrante du groupe parce que tu es dans tous les déplacements », confiait-il en novembre dernier dans les colonnes de L'EQUIPE.