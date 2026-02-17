Tensions entre deux stars de l’OM, il y a eu «deux embrouilles fortes»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre coéquipiers, il y a parfois de l’électricité dans l’air. On avait pu le voir en début de saison à l’OM avec l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui en sont venus aux mains dans le vestiaire. Ce n’est pas la première fois que des tensions éclateraient entre deux joueurs de l’OM. Un ancien conflit avait notamment été confirmé.

Il y a maintenant quelques mois, une violente altercation avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à l’OM. Après une défaite face au Stade Rennais, les deux joueurs marseillais en sont venus aux mains, une scène qui aurait été violente selon les témoins de celle-ci. A l’OM, on avait alors décidé de réagir en se séparer du Français et de l’Anglais. Un conflit qui était toutefois loin d’être le premier à Marseille…

Vente OM : Un scénario déjà écarté en pleine crise à Marseille ! https://t.co/LIzyZizgDg — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Sur les six ans qu’on a passés ensemble, on a deux embrouilles fortes » Il y a quelques années de cela, c’est entre Dimitri Payet et Florian Thauvin qu'on annonçait un conflit à l’OM. Quelle était la nature exacte des relations entre les deux stars qui portaient le maillot olympien ? En 2025, pour So Foot, Thauvin, aujourd’hui au RC Lens, avait mis les choses au point, confirmant notamment : « Déjà de base, il n’y a pas de rivalité, parce que je le respectais en tant que grande joueur. Il a commencé en première division, je n’étais même pas pro, donc j’étais heureux de pouvoir partager la même équipe que lui. Après voilà, dans un groupe, il y a plus d’affinités avec certaines personnes et moins avec d’autres. Mais Dimitri, sur les six ans qu’on a passés ensemble, on a deux embrouilles fortes ».