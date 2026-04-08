Mercato - PSG : «Il n’en était pas question», cette star est arrivée à Paris à contrecœur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il n’y a pas que Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé au Paris Saint-Germain à reculons. Grand objectif des dirigeants du club, ce joueur avait fini par débarquer dans la capitale, et ce alors qu’il n’avait pas imaginé plier bagage durant le mercato. Des années plus tard, cet international n’avait finalement pas regretté l’issue du dossier.

L’histoire est désormais connue, le Paris Saint-Germain était loin d’être le premier choix de Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012, le Suédois souhaitant poursuivre sa carrière à l’AC Milan. Mais à l’époque, la formation transalpine rencontrait des problèmes financiers qui l’ont obligé à se séparer de l’attaquant, mais aussi de Thiago Silva, qui a également pris le chemin du PSG à contrecœur.

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Je ne voulais pas partir mais... » « Pour être honnête, je n'avais jamais imaginé jouer en France ou même au Paris-SG, avait reconnu Thiago Silva en décembre dernier, interrogé par France Football. Quand j'étais à l'AC Milan, il n'était pas question d'un départ. En juin 2012, Nesta, Pirlo, Gattuso font leurs adieux à San Siro. Pas moi. Je reste et je suis très content. Mais, lors du rassemblement de la sélection olympique, pour les JO de Londres, le PSG fait le forcing. Je ne voulais pas partir mais Adriano Galliani (dirigeant historique du club) me dit : "Thiago, désolé, mais on a des soucis financiers." »