Mercato - PSG : «Il n’en était pas question», cette star est arrivée à Paris à contrecœur

Il n’y a pas que Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé au Paris Saint-Germain à reculons. Grand objectif des dirigeants du club, ce joueur avait fini par débarquer dans la capitale, et ce alors qu’il n’avait pas imaginé plier bagage durant le mercato. Des années plus tard, cet international n’avait finalement pas regretté l’issue du dossier.
L’histoire est désormais connue, le Paris Saint-Germain était loin d’être le premier choix de Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012, le Suédois souhaitant poursuivre sa carrière à l’AC Milan. Mais à l’époque, la formation transalpine rencontrait des problèmes financiers qui l’ont obligé à se séparer de l’attaquant, mais aussi de Thiago Silva, qui a également pris le chemin du PSG à contrecœur.
« Je ne voulais pas partir mais... »
« Pour être honnête, je n'avais jamais imaginé jouer en France ou même au Paris-SG, avait reconnu Thiago Silva en décembre dernier, interrogé par France Football. Quand j'étais à l'AC Milan, il n'était pas question d'un départ. En juin 2012, Nesta, Pirlo, Gattuso font leurs adieux à San Siro. Pas moi. Je reste et je suis très content. Mais, lors du rassemblement de la sélection olympique, pour les JO de Londres, le PSG fait le forcing. Je ne voulais pas partir mais Adriano Galliani (dirigeant historique du club) me dit : "Thiago, désolé, mais on a des soucis financiers." »
La visite médicale en secret
Tout comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva a donc été contraint de se mettre d’accord avec le PSG. « Le docteur Éric Rolland est venu au Sheraton me faire passer la visite médicale, en secret. Sauf qu'il est arrivé avec son costard du PSG et il s'est fait repérer. (Rires.) Bref, je signe à Paris et je passe une première année vraiment difficile. Mais ensuite, je me suis senti comme à la maison. Le club et le président Nasser (al-Khelaïfi) ont tout fait pour faciliter mon adaptation » avait ajouté le Brésilien, resté huit saisons à Paris.