PSG - Luis Campos ouvre la porte Julian Alvarez : Les conditions pour un transfert sont connues !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est d'une façon assez inattendue que Luis Campos a répondu à l'intérêt du PSG pour Julian Alvarez. En effet, le directeur sportif du club parisien a été interpellé sur X par un supporter parisien qui lui demande de boucler le transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Et le dirigeant portugais ne ferme pas la porte mais fixe ses conditions.

Généralement très peu actif sur les réseaux sociaux, Luis Campos a toutefois réagi lorsqu'il a été interpellé par un supporter du PSG qui l'exhorte à appeler « Alvarez pour conclure le dossier ». Le directeur sportif parisien a répondu en ouvrant la porte à l'attaquant de l'Atlético de Madrid, mais surtout en expliquant les conditions nécessaires que doit remplir un joueur afin de pouvoir signer au PSG.

Luis Campos sort du silence pour Julian Alvarez « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », écrit-il sur le réseau social.