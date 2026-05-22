PSG - Luis Campos ouvre la porte Julian Alvarez : Les conditions pour un transfert sont connues !

C'est d'une façon assez inattendue que Luis Campos a répondu à l'intérêt du PSG pour Julian Alvarez. En effet, le directeur sportif du club parisien a été interpellé sur X par un supporter parisien qui lui demande de boucler le transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Et le dirigeant portugais ne ferme pas la porte mais fixe ses conditions.
Généralement très peu actif sur les réseaux sociaux, Luis Campos a toutefois réagi lorsqu'il a été interpellé par un supporter du PSG qui l'exhorte à appeler « Alvarez pour conclure le dossier ». Le directeur sportif parisien a répondu en ouvrant la porte à l'attaquant de l'Atlético de Madrid, mais surtout en expliquant les conditions nécessaires que doit remplir un joueur afin de pouvoir signer au PSG.
Luis Campos sort du silence pour Julian Alvarez
« Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », écrit-il sur le réseau social.
«Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris»
Lancé dans une vague de réponses sur X, Luis Campos en a également profité pour donner son état d'esprit avant la finale de la Ligue des champions : « En forme. Sans stress. Tranquille et confiant dans nos joueurs, notre Coach, son staff et tous qui jour à jour préparent un PSG à chaque jour plus fort. Ensemble comme une équipe. Il n'y a de facile. Le caractère c'est un trace importante de cette équipe. »