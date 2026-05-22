Bruno Genesio entraîneur de l’OM : Trois autres profils de renom proposés sur RMC !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Habib Beye ne sera plus l'entraineur de l'OM la saison prochaine. Pour le remplacer, Frank McCourt aimerait miser sur Bruno Genesio. D'après Walid Acherchour, le propriétaire de l'OM devrait également inscrire les noms d'Unai Emery, d'Ernesto Valverde et de Walid Regragui sur ses tablettes.

Après avoir annoncé le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. En effet, le club marseillais a installé le Sénégalais en tant que coach de son équipe première. Ayant signé à l'OM le 18 février, Habib Beye s'est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, il n'ira pas au bout de son bail.

«Mon rêve du côté de l'Olympique de Marseille, c'est de voir Unai Emery» Habib Beye n'a pas rempli ses objectifs avec l'OM. D'une part, le club marseillais a été éliminé par le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France. D'autre part, l'OM n'a pas validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Ayant terminé à la cinquième place en Ligue 1, le club de Frank McCourt disputera la Ligue Europa en 2026-2027. Avec les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, Habib Beye doit quitter l'OM prématurément.