Zinedine Zidane au Real Madrid : «Je ne lui ai pas assez donné», Eden Hazard s'en veut !

Amadou Diawara

Transféré au Real Madrid lors de l'été 2019, Eden Hazard (35 ans) a évolué sous les ordres de Zinedine Zidane (53 ans) pendant deux saisons. Interrogé sur sa cohabitation avec le Ballon d'Or 98, le Belge s'est enflammé, même s'il regrette de ne pas avoir pu évoluer à son meilleur niveau à cette époque.

Etincelant sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. A tel point que les hautes sphères merengue ont cassé leur tirelire pour s'offrir ses services. En effet, le Real Madrid a formulé une offre d'environ 120M€ lors de l'été 2019. Une offensive qui a fait plier les dirigeants des Blues. Toutefois, Eden Hazard n'a jamais pu évoluer à son meilleur niveau au Real Madrid. Peu épargné par les blessures, l'ex-international belge était au plus mal à la Maison-Blanche, et il a quitté le club par la petite porte. Pour rappel, Eden Hazard est parti librement et gratuitement le 1er juillet 2023, avant de prendre sa retraite sportive trois mois plus tard.

«Pour moi, Zizou c’était mon idole quand j’étais petit» Si son passage au Real Madrid est clairement le point noir de sa carrière, Eden Hazard a quand même eu l'immense honneur d'être entrainé par Zinedine Zidane. En effet, le Ballon d'Or 98 a exercé son deuxième mandat en tant qu'entraineur de la Maison-Blanche entre mars 2019 et juin 2021. Ainsi, les deux hommes ont cohabité pendant deux saisons au total.