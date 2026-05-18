Antoine Griezmann comme Thierry Henry et Zinédine Zidane : L’annonce inattendue sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Et si Antoine Griezmann était de la même trempe que Zinédine Zidane et Thierry Henry ? Après avoir passé une dizaine d’années de sa carrière à l’Atlético de Madrid, l’attaquant de 35 ans a décidé de signer à Orlando City en MLS. Un hommage lui a alors été rendu ce week-end. Sur La Chaîne L’Equipe, on pense en tout cas qu’il a laissé une trace indélébile chez les Colchoneros.

Ce week-end, Antoine Griezmann a fait ses adieux aux supporters de l’Atlético de Madrid. L’attaquant de 35 ans va évoluer à Orlando City en MLS après avoir passé une dizaine d’années de sa carrière chez les Colchoneros. Sur La Chaîne L’Equipe, on estime donc que le champion du monde 2018 a laissé une trace indélébile au sein du club madrilène, à l’instar de Thierry Henry à Arsenal et de Zinédine Zidane au Real Madrid.

«En 2018 par exemple, c’est le meilleur joueur français à la Coupe du monde» « Il avait besoin de partir de l’Atlético à l’époque pour vraiment passer un cap et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur joueur du monde. Parce qu’à l’époque, sur une ou deux saisons, il n’était pas très loin de Ronaldo et Messi. Sur la carrière, évidemment, il est très loin des deux. Mais en 2018 par exemple, c’est le meilleur joueur français à la Coupe du monde » a d’abord expliqué Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.