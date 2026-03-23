Mercato - PSG : Le malaise qui va profiter à Paris pour un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale entendrait se montrer plutôt actif sur le mercato afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient d’ailleurs profiter d’un malaise pour boucler un transfert et offrir une nouvelle solution au coach espagnol.

Contrairement à l’OM, le PSG n’a pas été très actif sur le mercato ces derniers mois. Seulement quatre joueurs ont rejoint les rangs parisiens entre l’été dernier et cet hiver : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. La direction des Rouge-et-Bleu ne souhaitait pas chambouler l’effectif de Luis Enrique après le sacre en Ligue des champions. Seulement, le coach espagnol a fini par se rendre compte des limites de son groupe, surtout en cas de blessure. L’été prochain devrait donc être mouvementé. Et un nom est souvent évoqué ces derniers jours.

Mercato : Ce «joueur formidable» acheté par le PSG, «ça ne pouvait être qu’une recrue de qualité» https://t.co/L8C7lf2fGN — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Le PSG va profiter d'un malaise sur le mercato ? Le PSG garderait en effet un œil attentif sur la situation d’Enzo Fernandez. Sous contrat jusqu’en juin 2032 à Chelsea, l’international argentin pourrait partir à l’issue de la saison. D’après les informations de Caught Offside, un départ du milieu de terrain de 25 ans ne serait pas à exclure. Son avenir chez les pensionnaires de la Premier League serait plus incertain que jamais. Cela ferait d’ailleurs un moment que le club londonien aurait des doutes au sujet d’Enzo Fernandez. Et les commentaires de ce dernier après l’élimination contre le PSG n’ont pas arrangé la situation.