Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ?

Pierrick Levallet

Le prochain mercato estival s’annonce plutôt mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale aurait prévu de recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais certains joueurs parisiens intéressent également quelques cadors européens sur le marché des transferts. Un transfert jugé « parfait » semble toutefois déjà voué à l’échec.

Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait vivre un été 2026 plus mouvementé. Le club de la capitale entendrait recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique et éviter d’avoir à vivre une seconde saison en étant ennuyé par les pépins physiques. Seulement, certains joueurs parisiens commenceraient également à intéresser quelques cadors européens. Ce serait notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Mais les Rouge-et-Bleu auraient déjà fait tomber le départ du Géorgien à l’eau.

Mercato - PSG : Le malaise qui va profiter à Paris pour un transfert ? https://t.co/KMGWAnW9xr — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

«Le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia» « Kvaratskhelia a été lié à un transfert à Arsenal. Le PSG le considère comme un joueur absolument crucial. Le PSG ne veut pas le voir partir après seulement 14 mois au club. Il est intouchable. Donc le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia. Arsenal, de son côté, veut signer un joueur offensif. Cela peut être un ou deux en fonction du budget et des opportunités » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.