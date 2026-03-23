Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ?

Le prochain mercato estival s’annonce plutôt mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale aurait prévu de recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais certains joueurs parisiens intéressent également quelques cadors européens sur le marché des transferts. Un transfert jugé « parfait » semble toutefois déjà voué à l’échec.
Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait vivre un été 2026 plus mouvementé. Le club de la capitale entendrait recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique et éviter d’avoir à vivre une seconde saison en étant ennuyé par les pépins physiques. Seulement, certains joueurs parisiens commenceraient également à intéresser quelques cadors européens. Ce serait notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Mais les Rouge-et-Bleu auraient déjà fait tomber le départ du Géorgien à l’eau.
«Le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia»
« Kvaratskhelia a été lié à un transfert à Arsenal. Le PSG le considère comme un joueur absolument crucial. Le PSG ne veut pas le voir partir après seulement 14 mois au club. Il est intouchable. Donc le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia. Arsenal, de son côté, veut signer un joueur offensif. Cela peut être un ou deux en fonction du budget et des opportunités » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
«Pour Arsenal, il serait la pièce manquante»
« Mais ce que je peux vous dire sur Kvaratskhelia, c’est qu’ils apprécient son profil et qu’il serait le joueur parfait parce qu’il serait idéal pour n’importe quelle équipe. Mais pour Arsenal, il serait la pièce manquante. Mais le PSG est très clair et n’envisage pas un départ de Khvicha Kvaratskhelia cet été » a ensuite ajouté le célèbre journaliste spécialiste du mercato. Arsenal va donc devoir tirer un trait sur l'ailier de 25 ans et se tourner vers une autre option sur le mercato. Sauf retournement de situation, Khvicha Kvaratskhelia devrait donc être encore au PSG la saison prochaine.