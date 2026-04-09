Un joueur de l’équipe de France courtisé par l’Algérie, «j’ai essayé de le convaincre»

Amadou Diawara

Protégé de Didier Deschamps en équipe de France, ce milieu offensif fait le plus grand bonheur des Bleus depuis de longs mois. Toutefois, il aurait pu ne jamais défendre les couleurs tricolores. En effet, un ancien international algérien a tenté de le convaincre de jouer avec les Fennecs.

Né à Londres d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne, Michael Olise a choisi de représenter la France. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en septembre 2024, le milieu offensif du Bayern avait justifié sa décision. « Ma mère vient de France. Quand j'étais petit, je suis venu ici. J'avais cette connexion avec la France. Je suis fier d'être là. Zidane, Henry... Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette sélection mais j'aime bien ces deux joueurs », avait confié Michael Olise en conférence de presse.

«On l’a poussé», voilà pourquoi Antoine Griezmann a quitté l'équipe de France ? https://t.co/VPi2QwFoqc — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Michael Olise a snobé l'Algérie Lors d'un entretien accordé à Säbener 51 en décembre 2024, Michael Olise en a rajouté une couche sur son choix de porter le maillot de l'équipe de France : « C’était en quelque sorte une décision naturelle. J’ai toujours eu le sentiment de vouloir jouer pour la France. J’ai également eu Patrick Vieira comme entraîneur à Crystal Palace, qui a eu beaucoup de succès avec la France. J’ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, le sélectionneur des moins de 21 ans, ce qui a renforcé ma décision. Mais pour être honnête, j’ai toujours été sûr de vouloir jouer pour la France ».