Zinedine Zidane contacté par le PSG, c’est confirmé : «J’ai discuté avec lui…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir assurer la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France à partir de cet été, Zinedine Zidane aurait pourtant pu avoir une trajectoire bien différente. En effet, le PSG avait tenté de le faire signer alors qu'il était encore joueur aux Girondins de Bordeaux, et l'entraîneur parisien de l'époque a d'ailleurs confirmé les contacts avec Zidane.

Et si Zinedine Zidane avait porté les couleurs du PSG plutôt que celles de la Juventus Turin durant sa carrière de joueur ? Ce scénario semble aujourd'hui irréelle, et pourtant, l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France avait bel et bien été approché par le PSG durant l'été 1994. À cette époque, le Brésilien Raí sortait d'une première saison très décevante avec le club de la capitale, et Luis Fernandez avait donc envisagé de recruter Zidane en provenance des Girondins de Bordeaux pour le remplacer.

«Non, j’arrête», quand Zidane avait refusé un salaire magistral ! https://t.co/U5FmGowiiJ — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le PSG voulait Zidane en 94 Cette prise de contact avec Zinedine Zidane avait été évoquée par l'ancien agent Marc Roger sur RMC il y a quelques mois : « En 1994, Luis Fernandez est entraineur du PSG. Je lui parle de Zidane et Dugarry et je lui dis qu'ils quittent Bordeaux en fin de saison. Il me dit qu'il est intéressé et qu'il aimerait les rencontrer. On a fait un rendez-vous chez Luis et malheureusement, cela a été ébruité. Cela a fâché Michel Denisot. Et Rai a finalement prolongé et Zidane n'a pas signé au PSG », expliquait-il.