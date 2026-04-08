Très bonne surprise au PSG : Un journaliste confirme l'information !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du choc contre Liverpool ce mercredi soir, Luis Enrique a dévoilé un groupe sans surprise. Néanmoins, une bonne nouvelle n'est pas à exclure pour le match avec un retour très attendu. Une information confirmée par un journaliste de L'EQUIPE.

Pour la venue de Liverpool au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le PSG devra faire sans deux joueurs à savoir Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Si le mystère continue de régner concernant le milieu de terrain espagnol, pour l'ailier français en revanche, un retour semble plus proche que jamais. Barcola était effectivement présent à l'entraînement collectif lundi et mardi, et s'il était encore un peu pour prétendre à une place dans le groupe pour ce mercredi soir, sa présence à Anfield la semaine prochaine ne serait pas à exclure selon le journaliste de L'EQUIPE José Barroso.

📋 Notre groupe pour ce quart de finale aller contre Liverpool !#UCL pic.twitter.com/XErDEX0Lvy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2026

Barcola, le retour se confirme déjà ! « Bradley Barcola a repris l’entraînement collectif ce lundi en partie, puis mardi sur une séance complète. Il n’est pas apparu gêné et est sur le bonne voie mais c’est encore trop tôt pour reprendre la compétition, surtout pour un match de cette intensité. Au moment de son entorse ligamentaire à la cheville droite, le 17 mars, le club avait communiqué sur une absence de "plusieurs semaines" et on évaluait son indisponibilité à trois semaines/un mois », écrit-il dans un live pour le site L'EQUIPE avant de poursuivre.