Très bonne surprise au PSG : Un journaliste confirme l'information !

En marge du choc contre Liverpool ce mercredi soir, Luis Enrique a dévoilé un groupe sans surprise. Néanmoins, une bonne nouvelle n'est pas à exclure pour le match avec un retour très attendu. Une information confirmée par un journaliste de L'EQUIPE.
Pour la venue de Liverpool au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le PSG devra faire sans deux joueurs à savoir Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Si le mystère continue de régner concernant le milieu de terrain espagnol, pour l'ailier français en revanche, un retour semble plus proche que jamais. Barcola était effectivement présent à l'entraînement collectif lundi et mardi, et s'il était encore un peu pour prétendre à une place dans le groupe pour ce mercredi soir, sa présence à Anfield la semaine prochaine ne serait pas à exclure selon le journaliste de L'EQUIPE José Barroso.
Barcola, le retour se confirme déjà !
« Bradley Barcola a repris l’entraînement collectif ce lundi en partie, puis mardi sur une séance complète. Il n’est pas apparu gêné et est sur le bonne voie mais c’est encore trop tôt pour reprendre la compétition, surtout pour un match de cette intensité. Au moment de son entorse ligamentaire à la cheville droite, le 17 mars, le club avait communiqué sur une absence de "plusieurs semaines" et on évaluait son indisponibilité à trois semaines/un mois », écrit-il dans un live pour le site L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Voir Barcola à Anfield n’est pas impossible»
« Depuis la série de blessures du début de saison, le staff se montre encore plus prudent au moment de revenir en match. Le Lens-PSG initialement prévu le week-end prochain aurait pu être l’occasion de lui donner quelques minutes de jeu. Luis Enrique n’en aura pas l’opportunité du fait du report du match. Tout ça pour dire que voir Barcola à Anfield n’est pas impossible mais il ne serait pas dans les meilleures dispositions », ajoute José Barroso.