Didier Deschamps lâche une information sur Ousmane Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans moins de dix jours, l'Equipe de France va faire ses grands débuts lors de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Avant cette compétition, les Bleus ont encore un match amical à disputer lundi face à l'Irlande du Nord. L'occasion peut-être de se régler après la défaite subie face à la Côte d'Ivoire jeudi. Pour ce match, Didier Deschamps a fait une révélation concernant Ousmane Dembélé.

Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à vivre sa dernière à ce poste. L'ancien champion du monde en 1998 gère son effectif de la même façon depuis des années et il semble prêt à briller une dernière fois. Pour ce dernier match de préparation face à l'Irlande du Nord, Deschamps va choisir de faire appel aux services d'Ousmane Dembélé.

Dembélé de retour ? Deschamps répond Préservé jeudi dernier face à la Côte d'Ivoire comme les autres joueurs parisiens qui ont disputé la finale de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé n'est même pas entré en jeu. Face à l'Irlande du Nord, les choses devraient être différentes. « Une équipe similaire à celle qui jouera face au Sénégal ? Problablement. pas forcément un copier-coller, mais je ne vais pas changer 6 ou 7 joueurs entre ceux qui commenceront demain et ceux qui débuteront le 16 juin. Dembélé titulaire ? Oui, comme 10 autres joueurs. Il fait partie des joueurs qui n’ont pas été utilisés après la finale de Ligue des Champions, car ils ont eu beaucoup de temps de jeu. Il faut qu’ils aient une récupération physique et psychologique. Les 26 sont disponibles pour demain » dévoile le sélectionneur à Téléfoot.