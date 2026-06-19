«Il a vraiment explosé» : Michael Olise a la cote sur les réseaux sociaux grâce à cette particularité !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise est devenu une véritable vedette de l’équipe de France. Homme du match face au Sénégal mardi soir, l’ailier de 24 ans a vu sa cote de popularité exploser au cours des derniers mois. Et d’après certains observateurs, son caractère très réservé n’est pas étranger à cette popularité. Explications.

Avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’équipe de France tient deux grandes vedettes. Mais au cours des derniers mois, un troisième joueur est venu compléter ce trio offensif français. A seulement 24 ans, Michael Olise est devenu une véritable star du côté du Bayern Munich. Impressionnant cette saison, Olise a également pris de l’ampleur avec les Bleus. Auteur d’un superbe match mardi soir face au Sénégal lors de l’entrée en lice de l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026, le numéro 11 a été élu homme du match malgré le doublé de Kylian Mbappé. Et clairement, depuis quelques mois, c’est également en dehors des terrains que le natif de Londres a explosé.

« Il a vraiment explosé depuis les phases finales de la Ligue des champions » Comme l’analyse Pierre-Olivier Bodin, chargé d’études et de relations institutionnelles au sein de Sporsora, une organisation interprofessionnelle spécialiste de l’économie du sport, l’explosion médiatique de Michael Olise est plutôt récente : « Sur les réseaux sociaux, il a vraiment explosé depuis les phases finales de la Ligue des champions. Rien qu’entre avril et mai, il a gagné 1,7 million d’abonnés sur Instagram. Et entre mi-mai et aujourd’hui, il en a encore gagné 430 000 », confie ce dernier auprès du Parisien.