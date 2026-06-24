Coupe du monde 2026 : La fin approche pour Lionel Messi, c'est annoncé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les grands joueurs sont au rendez-vous de ce début de Coupe du monde, à l'image de Lionel Messi qui a inscrit 5 buts en seulement 2 rencontres avec l'Argentine. Néanmoins, Christophe Dugarry assure que la légende argentine ne parviendra pas à maintenir ce rythme jusqu'au bout de la compétition.

Il n'aura fallu que deux matches à Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Un record fragile compte tenu de la menace que représente Kylian Mbappé, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial. Mais La Pulga en est à cinq grâce à un triplé contre l'Algérie (3-0) puis un doublé contre l'Autriche (2-0). Néanmoins, Christophe Dugarry estime que la légende argentine n'est pas en mesure de tenir ce rythme.

Dugarry ne voit pas Messi enchaîner à ce rythme « Ils sont habités, les Argentins. Ils sont moins bons que beaucoup d’autres, mais ils ont cette confiance… Lionel Messi, c’est leur Dieu. Le premier match, il a marché toute la partie, et c’est passé contre une petite équipe d’Algérie. Mais quand tu auras un adversaire plus solide… Après, les argentins arrivent à se hisser au niveau de l’adversaire en termes de combat, d’agressivité, de détermination », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.