Coupe du monde 2026 : La fin approche pour Lionel Messi, c'est annoncé sur RMC !

Les grands joueurs sont au rendez-vous de ce début de Coupe du monde, à l'image de Lionel Messi qui a inscrit 5 buts en seulement 2 rencontres avec l'Argentine. Néanmoins, Christophe Dugarry assure que la légende argentine ne parviendra pas à maintenir ce rythme jusqu'au bout de la compétition.
Il n'aura fallu que deux matches à Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Un record fragile compte tenu de la menace que représente Kylian Mbappé, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial. Mais La Pulga en est à cinq grâce à un triplé contre l'Algérie (3-0) puis un doublé contre l'Autriche (2-0). Néanmoins, Christophe Dugarry estime que la légende argentine n'est pas en mesure de tenir ce rythme.
Dugarry ne voit pas Messi enchaîner à ce rythme
« Ils sont habités, les Argentins. Ils sont moins bons que beaucoup d’autres, mais ils ont cette confiance… Lionel Messi, c’est leur Dieu. Le premier match, il a marché toute la partie, et c’est passé contre une petite équipe d’Algérie. Mais quand tu auras un adversaire plus solide… Après, les argentins arrivent à se hisser au niveau de l’adversaire en termes de combat, d’agressivité, de détermination », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Vous croyez que Lionel Messi peut faire huit matches comme ça de très haut niveau?»
« Ça, personne ne pourra faire mieux qu’eux. Après, c’est la qualité, est-ce qu’ils ont suffisamment de qualités pour aller gagner cette Coupe du Monde… Parce que je pense que la grinta ça ne suffit pas, à un moment ou un autre il faut montrer de la qualité, il faut des joueurs qui soient capables de plus. Ils ont des bons joueurs, mais ils sont tellement obnubilés par Lionel Messi… je ne sais pas. Je n’y crois pas. Vous croyez que Lionel Messi peut faire huit matches comme ça de très haut niveau, vous croyez qu’il en est capable ?! A 40 barreaux… », ajoute Christophe Dugarry.