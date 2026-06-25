Kylian Mbappé : L'annonce qui va agacer le Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de Coupe du monde sensationnel, Kylian Mbappé fait taire les sceptiques et démontre qu'il n'est pas le même joueur avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. C'est le constat dressé par Souleymane Diawara et qui ne risque pas de plaire du côté de la capitale espagnole.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé ne déçoit pas en équipe de France. Et son début de Coupe du monde peut en témoigner. En effet, en deux rencontres, l'ancien joueur du PSG a inscrit quatre buts. Et sans un Lionel Messi également en feu, Kylian Mbappé serait le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Cela n'enlève toutefois rien aux performances de l'attaquant du Real Madrid qui brille d'ailleurs beaucoup plus en sélection qu'en club comme le souligne Souleymane Diawara.

Mbappé différent avec l'équipe de France ? « Pour moi, il est dans sa meilleure version. Il est dans la continuité de sa progression. Je le trouve beaucoup plus complet. Avant, par moment, il avait des absences sur le terrain, mais là tu vois que c’est devenu un leader, il est décisif, et il marque même des buts à l’extérieur de la surface, du pied gauche… Le fait d’aller au Real lui a fait passer un cap », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.