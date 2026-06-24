Coupe du monde 2026 - France/Irak : «L’énorme coup de gueule» de Pierre Ménès !

Si l’équipe de France a obtenu son billet pour le tour suivant de cette Coupe du monde 2026 après sa victoire contre l’Irak (3-0), la rencontre a toutefois été interrompue par le protocole contre les intempéries établi aux Etats-Unis. Pierre Ménès s’est d’ailleurs permis de lâcher un coup de gueule sur ce point du règlement dans le sport américain.
Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, l’équipe de France s’est qualifiée pour le tour suivant de cette Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irak (3-0), notamment grâce à un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Mais la rencontre a surtout été marquée par une longue interruption à cause du protocole établi aux Etats-Unis contre les intempéries. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas caché son agacement face à ce point du règlement.
«Voilà comment tout le monde a mis 1h30 à la poubelle»
« 2h15 de coupure entre la première et la deuxième période... J’ai envie de pousser un énorme coup de gueule contre ces règlements américains qui disent qu’à chaque fois qu’il y a un éclair, il faut arrêter le match pendant 15min et que s’il y a un nouvel éclair, on repart pour 15min. Voilà comment tout le monde a mis 1h30 à la poubelle, alors que bon... Il y avait peut-être quelques éclairs au loin mais il ne pleuvait pas plus que ça » a d’abord pesté l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
«Le mieux est l’ennemi du bien»
« Et c’est au moment où il a commencé à pleuvoir comme vache qui pisse, comme disait mon papa, que les Bleus sont rentrés. Je vais citer Francis Borelli qui disait ‘le mieux est l’ennemi du bien’. À force de surprotéger les sportifs, on en est arrivé à une situation où on a mis 1h30 à la poubelle » a ensuite ajouté Pierre Ménès. Reste maintenant à voir si le dernier match de poule entre l’équipe de France et la Norvège ce vendredi ne subira pas les mêmes soucis.