Coupe du monde 2026 : La grande décision de Geronimo Rulli pour son retour à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille affiche un déficit de 157M€ de dettes depuis l'accord de règlement signé avec l'UEFA en 2022. Une flopée de ventes devrait avoir lieu pendant le mercato estival. Et il semblerait que Geronimo Rulli postulerait pleinement pour faire partie du grand nettoyage de printemps. Son plan serait de revenir en Argentine après la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde a repris ses droits le 11 juin dernier et se clôturera le 19 juillet prochain. A l'instar de la précédente édition au Qatar, Geronimo Rulli fait partie du groupe de l'Albiceleste. Pour ce qui pourrait être la dernière danse de Lionel Messi sur la scène internationale, lui qui vient de fêter son 39ème anniversaire, Rulli sait qu'il peut vivre une nouvelle épopée avec la sélection argentine... avant de quitter l'Olympique de Marseille ?

«Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte» Ces derniers temps, le vidéaste marseillais Mohamed Henni a assuré au cours d'un live Winamax que l'OM comptait se séparer de plusieurs joueurs avant la clôture du mercato. « Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au cœur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le coeur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club. Ils aiment bien Aubameyang, Amine Gouiri, ce sont des joueurs qu’ils comptent garder. Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste ». Néanmoins, pas de trace du nom de Geronimo Rulli.