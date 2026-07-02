«Mbappé est en feu» : La prédiction surprenante de Griezmann pour la Coupe du monde 2026

L'équipe de France a assez aisément franchi le cap des 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 en surclassant la Suède dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Kylian Mbappé s'est une fois de plus illustré, quelques jours après les éloges d'Antoine Griezmann dans le cadre de l'ouverture de son commerce à Madrid. L'occasion pour lui d'également faire une prédiction surprise pour la fin du Mondial.
Kylian Mbappé est la star du début de cette Coupe du monde 2026 statistiquement parlant pour l'équipe de France. Avec ses six buts marqués et ses deux passes décisives en quatre apparitions dans ce Mondial, le capitaine des Bleus est omniprésent sur les tableaux d'affichage. Ayant pris sa retraite internationale à l'automne 2024, Antoine Griezmann assiste à son premier Mondial depuis celui de 2014 comme simple spectateur.
«Il est en feu. C'est le meilleur»
La nouvelle recrue d'Orlando FC, franchise Major League Soccer, Antoine Griezmann a profité de l'ouverture de sa boutique Grizi Cards à Madrid pour rendre hommage à Kylian Mbappé au micro de Dylan D'Lima. « Quelle équipe m'a impressionné le plus ? Je dirais la France. (Kylian) Mbappé a marqué deux buts. Il est en feu. C'est le meilleur ».
Antoine Griezmann annonce un candidat surprise en demi-finale de Coupe du monde !
« Qui va gagner la Coupe du monde ? Je vais te donner les demi-finalistes. Le Portugal, la France, l'Espagne et je pense à une surprise (ndlr pour le dernier) ». Cette interview est cependant vieille d'une semaine, expliquant déjà pourquoi une erreur de prédiction d'Antoine Griezmann. Le Portugal et l'Espagne se rencontreraient dès les 1/8èmes de finale en cas de victoire face à la Croatie pour les Portugais et l'Autriche pour La Roja. Reste à savoir quelle sera la surprise mentionnée par le champion du monde 98. Pour ce faire il va encore falloir patienter deux tours complets après ces 1/16èmes de finale.