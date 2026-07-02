«Mbappé est en feu» : La prédiction surprenante de Griezmann pour la Coupe du monde 2026

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a assez aisément franchi le cap des 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 en surclassant la Suède dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Kylian Mbappé s'est une fois de plus illustré, quelques jours après les éloges d'Antoine Griezmann dans le cadre de l'ouverture de son commerce à Madrid. L'occasion pour lui d'également faire une prédiction surprise pour la fin du Mondial.

Kylian Mbappé est la star du début de cette Coupe du monde 2026 statistiquement parlant pour l'équipe de France. Avec ses six buts marqués et ses deux passes décisives en quatre apparitions dans ce Mondial, le capitaine des Bleus est omniprésent sur les tableaux d'affichage. Ayant pris sa retraite internationale à l'automne 2024, Antoine Griezmann assiste à son premier Mondial depuis celui de 2014 comme simple spectateur.

«Il est en feu. C'est le meilleur» La nouvelle recrue d'Orlando FC, franchise Major League Soccer, Antoine Griezmann a profité de l'ouverture de sa boutique Grizi Cards à Madrid pour rendre hommage à Kylian Mbappé au micro de Dylan D'Lima. « Quelle équipe m'a impressionné le plus ? Je dirais la France. (Kylian) Mbappé a marqué deux buts. Il est en feu. C'est le meilleur ».