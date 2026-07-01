Equipe de France : Critiqué avant la Coupe du monde, Mbappé prend sa revanche : «Qui va dire quelque chose ? Personne»

Pendant deux années, Kylian Mbappé et Samuel Umtiti ont partagé le vestiaire de l'équipe de France. De quoi permettre aux deux champions du monde de nouer une relation particulière et surtout pour l'ancien défenseur reconverti consultant, d'avoir un prisme particulier de la mentalité et la personnalité de Mbappé. Après son nouveau doublé en 1/16ème de finale de Coupe du monde mardi soir, Umtiti a réglé ses comptes avec les détracteurs du capitaine des Bleus sur RMC.
Avant le début de la Coupe du monde 2026 qui a commencé le 16 juin dernier avec une victoire sur le Sénégal (3-1) et son premier doublé de la compétition (suivi de deux autres contre l'Irak 3-0 et la Suède 3-0), Kylian Mbappé était la cible de critiques dans la presse. Son implication défensive, sa maladresse offensive et les moments où il dézonait souvent de sa position axiale étaient des sujets à débat dans les émissions spécialisées. Cette troisième Coupe du monde pour Mbappé, sa première en tant que capitaine, confirme qu'il affectionne tout particulièrement cette compétition.
«Je ne pense pas qu'il méritait tout ça»
Grâce à ses performances, 6 buts et 2 passes décisives en 4 matchs, Kylian Mbappé a cloué le bec à tous ses détracteurs injustes avec lui du point de vue de Samuel Umtiti. « Il met tout le monde d'accord. Dernièrement, ce qu'il a reçu (ndlr comme critiques), ça m'a personnellement fait quelque chose parce que je ne pense pas qu'il méritait tout ça. Et au final quand on parle de foot, il est irréprochable. Oui son état d'esprit a peut-être évolué, en bien. On parle de sa manièee de défendre, d'aider le collectif, il a pris conscience que c'était le leader donc il devait aussi faire ces efforts là. Il a changé et a compris certaines choses ».
«Tout le monde va commencer à penser des choses qui sont totalement fausses»
Présent dans le débriefing d'après-match de l'After Foot sur RMC dans la nuit de mardi à mercredi, Samuel Umtiti a défendu son ancien coéquipier en équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2018. A ses yeux, personne ne peut lui faire une quelconque remarque dans un contexte purement concentré sur le football. « Il y en a un ou deux qui vont commencer à dire certaines choses et voilà, la sauce va prendre, et tout le monde va commencer à penser des choses qui sont totalement fausses. Sur cette compétition, on ne se concentre que sur du football. Et quand on voit ce qu'il est en train de faire, qui va dire quelque chose ? Personne ».