Equipe de France : Critiqué avant la Coupe du monde, Mbappé prend sa revanche : «Qui va dire quelque chose ? Personne»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant deux années, Kylian Mbappé et Samuel Umtiti ont partagé le vestiaire de l'équipe de France. De quoi permettre aux deux champions du monde de nouer une relation particulière et surtout pour l'ancien défenseur reconverti consultant, d'avoir un prisme particulier de la mentalité et la personnalité de Mbappé. Après son nouveau doublé en 1/16ème de finale de Coupe du monde mardi soir, Umtiti a réglé ses comptes avec les détracteurs du capitaine des Bleus sur RMC.

Avant le début de la Coupe du monde 2026 qui a commencé le 16 juin dernier avec une victoire sur le Sénégal (3-1) et son premier doublé de la compétition (suivi de deux autres contre l'Irak 3-0 et la Suède 3-0), Kylian Mbappé était la cible de critiques dans la presse. Son implication défensive, sa maladresse offensive et les moments où il dézonait souvent de sa position axiale étaient des sujets à débat dans les émissions spécialisées. Cette troisième Coupe du monde pour Mbappé, sa première en tant que capitaine, confirme qu'il affectionne tout particulièrement cette compétition.

«Je ne pense pas qu'il méritait tout ça» Grâce à ses performances, 6 buts et 2 passes décisives en 4 matchs, Kylian Mbappé a cloué le bec à tous ses détracteurs injustes avec lui du point de vue de Samuel Umtiti. « Il met tout le monde d'accord. Dernièrement, ce qu'il a reçu (ndlr comme critiques), ça m'a personnellement fait quelque chose parce que je ne pense pas qu'il méritait tout ça. Et au final quand on parle de foot, il est irréprochable. Oui son état d'esprit a peut-être évolué, en bien. On parle de sa manièee de défendre, d'aider le collectif, il a pris conscience que c'était le leader donc il devait aussi faire ces efforts là. Il a changé et a compris certaines choses ».