Equipe de France : «On arrive méchants», Kylian Mbappé annonce du lourd à la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Leader du groupe I, l'équipe de France a composté son billet pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Opposés à la Suède en 16ème de finale, les Bleus se sont imposés 3-0 ce mardi soir. Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou face à la presse.

Tombé dans le groupe I lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a réalisé un carton plein. Ayant battu à la fois le Sénégal, l'Irak et la Norvège, les hommes de Didier Deschamps ont terminé en tête de leur poule, et ce, avec 9 points. Pour le compte des 16èmes de finale, les Bleus se sont frottés à la Suède. Et ils se sont une nouvelle fois imposés (3-0, ce mardi soir). Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à célébré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale du Mondial.

«On continue notre chemin, tous ensemble» Sur son compte X, Kylian Mbappé a posté plusieurs photos de la victoire de l'équipe de France face à la Suède, et ce, avec cette légende : « On continue notre chemin, tous ensemble ». De surcroit, le capitaine et numéro 10 des Bleus a publié une photo dans une story sur Instagram. Un cliché de lui dans l'avion avec onze de ses coéquipiers, dont Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Aurélien Tchouaméni, Willam Saliba et Désiré Doué. « On arrive méchants », peut-on lire sur cette publication.