Kylian Mbappé : Ce champion du monde 1998 balance sur ses détracteurs, «ils ne connaissent pas grand-chose au football»

Kylian Mbappé fait taire ses détracteurs depuis le début de la Coupe du monde en Amérique du Nord avec six buts et deux passes décisives sous le maillot de l’équipe de France. Laurent Blanc est ravi de voir le capitaine tricolore s’illustrer de la sorte.
Jusqu’à présent, Kylian Mbappé enchaîne les prestations XXL à la Coupe du monde, totalisant six buts et deux passes décisives en quatre apparitions. L’attitude du capitaine des Bleus fait également l’unanimité, de bon augure pour la suite de la compétition, avec un huitième de finale programmé ce samedi (23h, heure française) contre le Paraguay. Interrogé par Le Parisien, Laurent Blanc est ravi, mais pas surpris, par le niveau de Kylian Mbappé.
« Ils ont été nombreux à le massacrer »
« Il bluffe surtout ceux qui ont douté de lui. Et ils ont été nombreux à le massacrer, se souvient le champion du monde 1998. Quand j’entendais, il y a encore quelques mois, que le problème du Real Madrid s’appelait Kylian Mbappé, je me disais que certains ne connaissaient pas grand-chose au football. Bien sûr qu’un joueur peut connaître des périodes un peu moins bonnes. Ça arrive à tout le monde. Mais même dans ces moments-là, lui continuait à marquer. Et il continuera à le faire jusqu’à la fin de sa carrière. Qu’il joue à droite, à gauche ou dans l’axe… peu importe. C’est un joueur extraordinaire. Je n’ai pas attendu cette Coupe du monde pour le penser. Évidemment, lorsqu’il réalise un grand Mondial, l’écho est encore plus fort. Mais regardez simplement sa saison avec le Real Madrid : il a inscrit énormément de buts. Je pense que n’importe quelle sélection nationale rêverait de compter un joueur comme lui dans ses rangs et lui offrir sa nationalité. »
« Depuis le début, je place la France parmi les grandes favorites de cette Coupe du monde »
Le champion du monde 1998 a bon espoir de voir le capitaine des Bleus soulever la coupe le 19 juillet prochain, jour de la finale. « Depuis le début, je place la France parmi les grandes favorites de cette Coupe du monde. Je ne l’avais pas désignée comme mon unique favorite, parce qu’on ne peut jamais réduire une telle compétition à une seule équipe. Mais elle faisait clairement partie, à mes yeux, des quatre ou cinq candidats les plus crédibles au titre, confie Laurent Blanc. Et ce que montrent les Bleus depuis le début du tournoi ne me fait absolument pas changer d’avis. Il ne faut évidemment pas oublier que plus la compétition avancera, plus les adversaires monteront en puissance. Mais cette équipe de France peut encore progresser, elle aussi. Désormais, nous sommes dans les matchs à élimination directe : il ne s’agit plus de bien jouer, il faut gagner. Avant, il fallait remporter sept matchs. Maintenant, c’est huit. Ils en sont à quatre et il leur en reste autant pour aller au bout. C’est toute la difficulté qui les attend. »