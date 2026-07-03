Kylian Mbappé : Ce champion du monde 1998 balance sur ses détracteurs, «ils ne connaissent pas grand-chose au football»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé fait taire ses détracteurs depuis le début de la Coupe du monde en Amérique du Nord avec six buts et deux passes décisives sous le maillot de l’équipe de France. Laurent Blanc est ravi de voir le capitaine tricolore s’illustrer de la sorte.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé enchaîne les prestations XXL à la Coupe du monde, totalisant six buts et deux passes décisives en quatre apparitions. L’attitude du capitaine des Bleus fait également l’unanimité, de bon augure pour la suite de la compétition, avec un huitième de finale programmé ce samedi (23h, heure française) contre le Paraguay. Interrogé par Le Parisien, Laurent Blanc est ravi, mais pas surpris, par le niveau de Kylian Mbappé.

« Ils ont été nombreux à le massacrer » « Il bluffe surtout ceux qui ont douté de lui. Et ils ont été nombreux à le massacrer, se souvient le champion du monde 1998. Quand j’entendais, il y a encore quelques mois, que le problème du Real Madrid s’appelait Kylian Mbappé, je me disais que certains ne connaissaient pas grand-chose au football. Bien sûr qu’un joueur peut connaître des périodes un peu moins bonnes. Ça arrive à tout le monde. Mais même dans ces moments-là, lui continuait à marquer. Et il continuera à le faire jusqu’à la fin de sa carrière. Qu’il joue à droite, à gauche ou dans l’axe… peu importe. C’est un joueur extraordinaire. Je n’ai pas attendu cette Coupe du monde pour le penser. Évidemment, lorsqu’il réalise un grand Mondial, l’écho est encore plus fort. Mais regardez simplement sa saison avec le Real Madrid : il a inscrit énormément de buts. Je pense que n’importe quelle sélection nationale rêverait de compter un joueur comme lui dans ses rangs et lui offrir sa nationalité. »