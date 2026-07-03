RN, Mort de Nahel… Une philosophe allume Kylian Mbappé pour ses prises de position !

Star du football français depuis près d’une décennie, Kylian Mbappé n’hésite pas à intervenir sur des sujets de société très clivant. Ce vendredi, la philosophe Bérénice Levet s’en est prise au capitaine des Bleus, qui profite selon elle de « son statut pour donner certaines leçons au peuple français ».
Star de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’hésite pas à prendre position sur certains sujets de société. En juin 2023, l’ancien attaquant du PSG s’était notamment indigné après à la mort du jeune Nahel, adolescent de 17 ans tué par un tir de la police après un refus d'obtempérer à Nanterre, en dénonçant « une situation inacceptable ». Et d’ajouter, dans un message publié sur X : « Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt ».
Mbappé s’en est pris au RN
L’international tricolore s’est également positionné politiquement en s’opposant au Rassemblement national à quelques mois de l’élection présidentielle. « Je sais quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes », affirmant Mbappé en mai dernier au magazine Vanity Fair. Des déclarations qui ne sont pas du goût de la philosophe Bérénice Levet.
« Il profite quand même de son statut pour donner certaines leçons au peuple français »
« Dieu sait si je suis pour distinguer, c’est le cas pour Patrick Bruel notamment et Gérard Depardieu, pour distinguer l’œuvre de l’artiste, a commencé Bérénice Levet dans les Grandes Gueules. Moi qui n’y connais rien, je n’ai jamais regardé de ma vie un match de football, je veux bien qu’il fasse honneur à la France par son jeu, mais cela étant, il profite quand même de son statut pour donner certaines leçons au peuple français qui peut être électeur du RN. Moi, je ne lui pardonne pas, a fortiori son fameux « un ange nous a quittés » (« ce petit ange parti beaucoup trop tôt », en réalité) on ne l’entend jamais quand il s’agit d’autres enfants assassinés. Moi, je ne lui pardonne pas. Je pense qu’on peut lui rendre hommage en tant que joueur de football, mais ne pas lui pardonner certaines de ses errances. »