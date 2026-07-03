«N'hésitez pas à m'appeler» : Adrien Rabiot reçoit une proposition inattendue pour «dans dix ans»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 31 ans, Adrien Rabiot a encore de belles années devant lui en tant que footballeur et il a déjà vécu pas mal de choses. Passé par le PSG, la Juventus, l'OM et maintenant le Milan AC, le joueur de l'équipe de France aurait forcément des choses à dire sur son expérience. Et si cela faisait l'objet d'un livre ? Rabiot a en tout cas reçu la proposition d'un romancier, Maxime Chattam, à ce propos.

Actuellement, Adrien Rabiot dispute la Coupe du monde avec l'équipe de France, se préparant notamment pour le huitième de finale à venir face au Paraguay. En marge de cette compétition, Le Parisien a organisé un entretien croisé entre le joueur du Milan AC et le romancier, Maxime Chattem. C'est alors qu'il a été question de la réalisation d'une oeuvre sur le football et pourquoi pas l'autobiographie d'Adrien Rabiot.

« J’espère plutôt qu’un jour Adrien écrira son autobiographie et livrera sa propre vérité sur ce milieu » « Si je devais écrire sur le football, j’aurais envie d’aller au fond des choses, de montrer les coulisses telles qu’elles sont réellement. Mais cela signifierait aussi perdre certaines illusions. C’est peut-être ce qui me freine. J’espère plutôt qu’un jour Adrien écrira son autobiographie et livrera sa propre vérité sur ce milieu », a alors dit le romancier auprès du quotidien français.