«N'hésitez pas à m'appeler» : Adrien Rabiot reçoit une proposition inattendue pour «dans dix ans»

A 31 ans, Adrien Rabiot a encore de belles années devant lui en tant que footballeur et il a déjà vécu pas mal de choses. Passé par le PSG, la Juventus, l'OM et maintenant le Milan AC, le joueur de l'équipe de France aurait forcément des choses à dire sur son expérience. Et si cela faisait l'objet d'un livre ? Rabiot a en tout cas reçu la proposition d'un romancier, Maxime Chattam, à ce propos.
Actuellement, Adrien Rabiot dispute la Coupe du monde avec l'équipe de France, se préparant notamment pour le huitième de finale à venir face au Paraguay. En marge de cette compétition, Le Parisien a organisé un entretien croisé entre le joueur du Milan AC et le romancier, Maxime Chattem. C'est alors qu'il a été question de la réalisation d'une oeuvre sur le football et pourquoi pas l'autobiographie d'Adrien Rabiot.
« J’espère plutôt qu’un jour Adrien écrira son autobiographie et livrera sa propre vérité sur ce milieu »
« Si je devais écrire sur le football, j’aurais envie d’aller au fond des choses, de montrer les coulisses telles qu’elles sont réellement. Mais cela signifierait aussi perdre certaines illusions. C’est peut-être ce qui me freine. J’espère plutôt qu’un jour Adrien écrira son autobiographie et livrera sa propre vérité sur ce milieu », a alors dit le romancier auprès du quotidien français.
« Des choses à raconter, j’en ai ! »
A propos de cette idée d'autobiographie, Adrien Rabiot a répondu : « En tout cas, ça intéresserait pas mal de monde, ça, c’est sûr. Des choses à raconter, j’en ai ! Dans le football, il se passe énormément de choses en coulisses que le public ne voit pas. Mais ce ne sont pas toujours des histoires que l’on a envie de dévoiler, parce qu’elles ne mettent pas forcément notre discipline en valeur. Cela dit, ce serait sans doute intéressant ». C'est alors que Maxime Chattam a proposé du joueur de l'équipe de France et du Milan AC : « Si dans dix ans vous vous lancez, n’hésitez pas à m’appeler (il éclate de rire) ». Aura-t-on alors le droit à l'autobiographie de Rabiot ? Visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite. « L’idée d’écrire une autobiographie est intéressante. J’aurais certainement besoin d’être accompagné. Mais pas tout de suite. J’espère encore avoir beaucoup de choses à vivre, comme joueur et comme homme », a fait savoir le principal intéressé.