Mercato : «J'ai discuté avec Nuno Mendes», ce joueur explique son choix après son départ du PSG !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Mathis Jangéal a décidé d'aller voir ailleurs. En effet, le crack de 18 ans a signé au Futebol Clube de Famalicão, et ce, pour une durée de cinq saisons. Interrogé dans la foulée, Mathis Jangéal a avoué que Nuno Mendes l'avait convaincu de migrer vers le Portugal.

Formé au PSG, Mathis Jangéal a décidé de tenter une nouvelle aventure la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un bail de cinq saisons en faveur du Futebol Clube de Famalicão. L'écurie portugaise ayant officialisé la nouvelle ce samedi après-midi sur son compte X et sur son site.

«Il m’a dit que le championnat portugais était un championnat idéal...» Dans des propos rapportés sur le site officiel du Futebol Clube de Famalicão, Mathis Jangéal a justifié son transfert. « J’ai regardé plusieurs matchs du championnat portugais et j’ai toujours rêvé de jouer ici. Dès que j’ai appris que le Futebol Clube de Famalicão s’intéressait à moi, j’ai été séduit par l’idée de représenter un club qui a su se mettre en valeur de manière fantastique, tant au niveau national qu’international. Je sais que l’équipe vient d’entrer dans l’histoire en battant plusieurs records. C’est un club très familial qui, depuis huit ans, connaît une évolution significative. Le club, les infrastructures et les supporters me donnent une envie profonde de commencer à jouer », a confié l'international U16 français, avant de révéler que Nuno Mendes l'avait convaincu d'aller jouer au Portugal.