Mercato : Après une discussion avec Luis Enrique, ce joueur de l'équipe de France accepte de signer au PSG !

Alexis Brunet

Le PSG possède déjà dans son effectif de nombreux joueurs de l’équipe de France, mais ce n’est pas terminé. En effet, le club de la capitale pourrait bien en accueillir un nouveau prochainement car Maghnes Akliouche aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, après avoir eu une discussion avec Luis Enrique.

Depuis un moment déjà, le PSG a décidé de franciser son vestiaire en faisant venir les meilleurs joueurs tricolores. Il y a eu Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Chevalier et un nouveau nom devrait bientôt s’ajouter à ce petit contingent. En effet, un joueur de l’équipe de France qui dispute actuellement la Coupe du monde a donné son accord pour rejoindre Paris.

Akliouche veut rejoindre le PSG ! D’après les informations de Foot Mercato, c’est Maghnes Akliouche qui pourrait prochainement s’engager avec le PSG. Le milieu offensif aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale après avoir eu une discussion avec Luis Enrique, qui l’a rassuré et qui l’a donc convaincu. Maintenant il ne reste plus qu’aux deux équipes de trouver un terrain d’entente pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt.