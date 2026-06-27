Mercato : Après une discussion avec Luis Enrique, ce joueur de l'équipe de France accepte de signer au PSG !

Le PSG possède déjà dans son effectif de nombreux joueurs de l’équipe de France, mais ce n’est pas terminé. En effet, le club de la capitale pourrait bien en accueillir un nouveau prochainement car Maghnes Akliouche aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, après avoir eu une discussion avec Luis Enrique.
Depuis un moment déjà, le PSG a décidé de franciser son vestiaire en faisant venir les meilleurs joueurs tricolores. Il y a eu Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Chevalier et un nouveau nom devrait bientôt s’ajouter à ce petit contingent. En effet, un joueur de l’équipe de France qui dispute actuellement la Coupe du monde a donné son accord pour rejoindre Paris.
Akliouche veut rejoindre le PSG !
D’après les informations de Foot Mercato, c’est Maghnes Akliouche qui pourrait prochainement s’engager avec le PSG. Le milieu offensif aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale après avoir eu une discussion avec Luis Enrique, qui l’a rassuré et qui l’a donc convaincu. Maintenant il ne reste plus qu’aux deux équipes de trouver un terrain d’entente pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt.
Le PSG a devancé Liverpool
Il y a quelques semaines, Maghnes Akliouche avait affirmé ses envies de départ lors d’un entretien accordé à Nice-Matin. « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer. » Le PSG a finalement devancé Liverpool qui s’était également positionné pour accueillir le joueur de l'AS Monaco, tout comme la Juventus de Turin.