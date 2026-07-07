Coupe du monde 2026 - Une tradition «manque» en équipe de France : La demande spéciale de Walid Acherchour à Kylian Mbappé et aux Bleus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour sa première Coupe du monde en tant que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé mène les Bleus dans cette épopée américaine sur le terrain et en dehors. Cependant, il ne perpétue pour le moment pas une tradition récurrente de la sélection tricolore pendant les Mondiaux : un hymne personnel du vestiaire. Walid Acherchour réclame du changement pour cette fin de Coupe du monde 2026.

L'équipe de France a connu quelques épopées en Coupe du monde pendant son histoire. Hormis les qualités individuelles et collectives qui ont permis à plusieurs générations de se hisser jusqu'aux finales 98, 2006, 2018 et 2022, ce fut un hymne particulier et propre à chaque groupe tricolore qui a fait écho pendant toute la compétition.

D'I Will Survive à Freed From Desire, les Bleus toujours accompagnés en Coupe du monde En 1998, le I Will Survive de Gloria Gaynor est resté mythique dans la mémoire collective des Français et dans les vestiaires de chaque stade visité par les Bleus d'Aimé Jacquet. Les « la, la, la, la, la » chantés à tue-tête et aperçus dans Les yeux dans les Bleus resteront gravés dans cette conquête de la première étoile. En 2018, avant que Ramenez la Coupe à la Maison de Vegedream fête le deuxième sacre mondial de l'équipe de France, ce fut Magic in the Air de Magic System qui rythmait les après-matchs de la génération tricolore qui a obtenu la deuxième étoile.