Coupe du monde 2026 - PSG : Luis Enrique fait un vœu qui se réalise, et ça ne va pas plaire à tous ses joueurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le huitième de finale de Coupe du monde entre l’Espagne et le Portugal, Luis Enrique avait affiché le souhait de voir son ancienne équipe se qualifier, afin notamment de voir trois de ses joueurs portugais partir en vacances dès maintenant. Un voeu qui s’est réalisé avec le succès de la Roja (1-0).

Pendant que quinze de ses joueurs ont pris le chemin de l’Amérique du Nord pour y disputer la Coupe du monde, Luis Enrique profite d’un repos bien mérité après une nouvelle saison chargée pour le PSG, sacré pour la deuxième année de suite en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol suit évidemment la compétition et espère voir la Roja remporter le Graal.

Luis Enrique va pouvoir compter sur trois joueurs importants dès le début de la saison Ce lundi, avant le huitième de finale face au Portugal, Luis Enrique a profité de l'inauguration d’une plage qui portera son nom pour évoquer les performances de son ancienne équipe qu’il imagine capable de remporter « sa deuxième Coupe du monde ». Interrogé sur le match du soir, l’entraîneur du PSG avait alors plaisanté : « Je ne fais pas de pronostics… Si l’Espagne bat le Portugal, j’aurai trois joueurs en vacances avant le match. » Un voeu qui s’est réalisé puisque la Roja a battu l’équipe de Cristiano Ronaldo (1-0) sur un but de Mikel Merino à la 91e. Luis Enrique verra donc Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves revenir à temps pour les premières échéances de la saison prochaine, à commencer par la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa, le mercredi 12 août.