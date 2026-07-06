Luis Enrique en larmes quand il évoque sa fille décédée : Le grand moment d’émotion pour l’entraîneur du PSG

Axel Cornic

Entraineur du Paris Saint-Germain depuis 2023, Luis Enrique n’a pas pu contenir son émotion lors d’un évènement organisé récemment à Gijon, sa ville natale. Un espace vert a en effet été renommée à son nom et lors de son discours, le technicien espagnol a tenu à rendre hommage à sa famille, avec un mot pour sa fille décédée en 2019 d’une forme rare de cancer des os.

Les succès des dernières années ont propulsé Luis Enrique dans le club fermé des meilleurs entraineurs de la planète. Mais la vie de l’actuel entraineur du PSG n’a pas toujours été simple. Un drame l’a en effet atteint en 2019, puisqu’il a perdu sa fille Xana, alors âgé de neuf ans et souffrant d’un ostéosarcome.

Luis Enrique célébré dans sa ville natale L’Espagnol a assuré à maintes reprises vivre quotidiennement avec le souvenir de sa fille, dont le deuil semble avoir été fait. Mais les émotions peuvent revenir subitement et cela a été le cas tout récemment, lorsque Luis Enrique a inauguré un espace vert en son nom dans sa ville natale de Gijon, avec un discours émouvant pour remercier sa femme Elena Cullel, présente à ses côtés. « Elle a toujours été là pour moi, elle m’a soutenu à chaque étape. Nous aurons au moins 30 ans de vie commune… c’est vraiment dur » a déclaré le coach du PSG, la voix quelque peu saccadée.