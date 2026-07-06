PSG : Luis Enrique rentre chez lui et fond en larmes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe en titre avec le PSG, Luis Enrique profite de ses vacances. Ce lundi, le coach espagnol était de retour chez lui à Gijon afin d’inaugurer une plage verte à son nom. Au moment d’évoquer sa famille et plus particulièrement sa fille, Xana, l’entraîneur de 56 ans n’a pas pu retenir ses larmes.

Tous les membres du PSG ne disputant pas la Coupe du Monde profitent actuellement de leurs vacances. La reprise officielle du club parisien était fixée au 25 juillet, plusieurs membres du club passent du bon temps. Luis Enrique lui, était de retour sur sa terre natale ce lundi. Le légendaire entraîneur parisien s’est en effet rendu à Gijon dans les Asturies, afin d’inaugurer une plage verte à son nom.

Luis Enrique présent à Gijon pour l’inauguration d’une plage à son nom Accompagné de sa femme Elena, Luis Enrique a tenu quelques mots touchants à l’occasion de cette inauguration. « J’ai quitté Gijón il y a plus de 30 ans, mais je n’ai jamais oublié d’y revenir chaque année. Tout le monde connaît mon attachement à ma ville natale. Ce geste est exceptionnel », raconte le coach du PSG, avant de poursuivre sur la fondation de sa famille, ce qui n’a pas manqué de l’émouvoir au point de lâcher quelques larmes au moment d’évoquer ses enfants dont Xana, décédée d’un cancer en 2019.