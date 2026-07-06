PSG : Luis Enrique rentre chez lui et fond en larmes !

Double champion d’Europe en titre avec le PSG, Luis Enrique profite de ses vacances. Ce lundi, le coach espagnol était de retour chez lui à Gijon afin d’inaugurer une plage verte à son nom. Au moment d’évoquer sa famille et plus particulièrement sa fille, Xana, l’entraîneur de 56 ans n’a pas pu retenir ses larmes.
Tous les membres du PSG ne disputant pas la Coupe du Monde profitent actuellement de leurs vacances. La reprise officielle du club parisien était fixée au 25 juillet, plusieurs membres du club passent du bon temps. Luis Enrique lui, était de retour sur sa terre natale ce lundi. Le légendaire entraîneur parisien s’est en effet rendu à Gijon dans les Asturies, afin d’inaugurer une plage verte à son nom.
Luis Enrique présent à Gijon pour l’inauguration d’une plage à son nom
Accompagné de sa femme Elena, Luis Enrique a tenu quelques mots touchants à l’occasion de cette inauguration. « J’ai quitté Gijón il y a plus de 30 ans, mais je n’ai jamais oublié d’y revenir chaque année. Tout le monde connaît mon attachement à ma ville natale. Ce geste est exceptionnel », raconte le coach du PSG, avant de poursuivre sur la fondation de sa famille, ce qui n’a pas manqué de l’émouvoir au point de lâcher quelques larmes au moment d’évoquer ses enfants dont Xana, décédée d’un cancer en 2019.
Le coach du PSG a fondu en larmes
« Il est rare que je parle de ma famille à cause de mon travail, je suis donc reconnaissant à la mairie de Gijón de m’offrir cette opportunité. Nous avons formé une famille merveilleuse avec trois enfants : Pacho, Sira et Xana », a ainsi conclu Luis Enrique face à une petite assemblée présente pour l’occasion. A noter qu’une plaque à l’effigie du coach espagnol a été introduite pour cette plage avec l’inscription suivante : « Gijonais de cœur, sportif universel. Son dévouement et sa personnalité ont fait rayonner le nom de Gijon à travers le monde. Un exemple de passion, d'humilité et de combativité, tant sur le terrain qu'en dehors. »