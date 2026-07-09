Mason Greenwood : La nouvelle clause qui peut faire perdre de l’argent à l’OM

Cet été, l’OM doit vendre et devrait notamment se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Le club phocéen espère en tirer le plus possible, devant notamment reverser 40% à Manchester United. Cela fait donc de l’argent en moins dans les caisses de l’OM, mais voilà qu’une nouvelle clause a été révélée stipulant que la direction olympienne devrait renoncer encore à un peu plus d’argent.
Si Mason Greenwood était présent à la reprise de l’entraînement de l’OM, il ne devrait toutefois pas s’éterniser sur la Canebière. En effet, cet été, l’Anglais est appelé à quitter le club phocéen compte tenu des besoins financiers de celui-ci. Les jours de Greenwood à Marseille sont donc comptés et l’une des grandes questions de ce dossier est notamment de savoir à combien le numéro 10 olympien sera vendu. L’OM a besoin d’argent, mais voilà que Manchester United a conservé 40% des droits économiques du joueur. Et comme si ça ne suffisait pas, il faudrait encore soustraire de l’argent à la somme finale pour la direction marseillaise.
8,5% directement pour Greenwood ?
Alors qu’on connaissait l’existence de ce pourcentage pour Manchester United depuis un petit moment déjà, ce jeudi, L’Equipe a révélé une nouvelle clause qui pourrait coûter de l’argent à l’OM dans ce dossier Mason Greenwood. En effet, le quotidien sportif a fait savoir qu’au moment de signer l’Anglais en 2024, pour pouvoir verser un salaire moins important, le club phocéen avait accepté de reverser 8,5% directement à Greenwood au moment de le revendre. Une clause à laquelle le futur ex-joueur de l’OM pourrait finalement renoncer quand il partira cet été.
Fenerbahce ou l’Atlético de Madrid ?
Mason Greenwood est donc aujourd’hui toujours un joueur de l’OM. Mais plus pour très longtemps. Dernièrement, il a été annoncé que l’affaire était bien engagé pour le transfert de l’Anglais vers Fenerbahce moyennant 40M€ + 2M€ de bonus. Mais voilà que l’Atlético de Madrid n’aurait visiblement pas dit non son dernier, espérant encore convaincre Greenwood de rejoindre les Colchoneros, lui promettant notamment la succession d’Antoine Griezmann.