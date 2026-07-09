Mason Greenwood : La nouvelle clause qui peut faire perdre de l’argent à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM doit vendre et devrait notamment se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Le club phocéen espère en tirer le plus possible, devant notamment reverser 40% à Manchester United. Cela fait donc de l’argent en moins dans les caisses de l’OM, mais voilà qu’une nouvelle clause a été révélée stipulant que la direction olympienne devrait renoncer encore à un peu plus d’argent.

Si Mason Greenwood était présent à la reprise de l’entraînement de l’OM, il ne devrait toutefois pas s’éterniser sur la Canebière. En effet, cet été, l’Anglais est appelé à quitter le club phocéen compte tenu des besoins financiers de celui-ci. Les jours de Greenwood à Marseille sont donc comptés et l’une des grandes questions de ce dossier est notamment de savoir à combien le numéro 10 olympien sera vendu. L’OM a besoin d’argent, mais voilà que Manchester United a conservé 40% des droits économiques du joueur. Et comme si ça ne suffisait pas, il faudrait encore soustraire de l’argent à la somme finale pour la direction marseillaise.

8,5% directement pour Greenwood ? Alors qu’on connaissait l’existence de ce pourcentage pour Manchester United depuis un petit moment déjà, ce jeudi, L’Equipe a révélé une nouvelle clause qui pourrait coûter de l’argent à l’OM dans ce dossier Mason Greenwood. En effet, le quotidien sportif a fait savoir qu’au moment de signer l’Anglais en 2024, pour pouvoir verser un salaire moins important, le club phocéen avait accepté de reverser 8,5% directement à Greenwood au moment de le revendre. Une clause à laquelle le futur ex-joueur de l’OM pourrait finalement renoncer quand il partira cet été.