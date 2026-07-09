Avant de partir, un joueur du PSG a reçu un message de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en janvier 2024, Gabriel Moscardo va enchaîner un nouveau prêt loin du PSG. Le milieu de terrain brésilien s'est effectivement engagé avec l'Espanyol Barcelone où il est prêté une saison sans option d'achat. Mais avant de partir, il a reçu un message de Luis Enrique.

Après une saison à Braga, Gabriel Moscardo va poursuivre sa carrière loin du PSG. Le joueur recruté en janvier 2024 est effectivement prêté à l'Espanyol. « Le milieu de terrain brésilien rejoint le RCD Espanyol de Barcelone, en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat », peut-on lire dans le communiqué officiel du PSG. Le fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat dans l'opération démontre bien que le staff parisien compte sur lui. D'ailleurs, à l'occasion de sa présentation officielle, Gabriel Moscardo a dévoilé le message que lui a transmis Luis Enrique.

Moscardo révèle le message de Luis Enrique « Je parle avec Luis Campos, qui est le directeur sportif. Il me donne confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils attendent de moi que j’aie du temps de jeu, que je sois un acteur clé, que je joue. Ils savent que si je joue davantage, je vais montrer que je suis capable de jouer au PSG », révèle-t-il devant les médias, avant d'évoquer son rêve de s'imposer au PSG.