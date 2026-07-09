OM - Transfert de Mason Greenwood : Le rebondissement impliquant Antoine Griezmann

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood pourrait se décider dans les prochains jours, voir les prochaines heures. L’AS Roma est désormais hors course et plusieurs sources assurent que Fenerbahçe pourrait boucler un énorme coup, avec des négociations plus qu’avancées avec l’Olympique de Marseille. Mais un gros club européen pourrait bien venir rebattre les cartes...

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? C’est une question que l’on se pose depuis plusieurs mois déjà, puisque le départ de la star anglaise de l’OM en ce mercato estival semble être inévitable. On pensait qu’il allait pouvoir poursuivre sa carrière en Serie A avec l’AS Roma, mais cette piste serait totalement enterrée.

Mason Greenwood vers Fenerbahçe ? Désormais, Greenwood est plutôt annoncé sur côté de la Turquie, où Fenerbahçe lui aurait offert un véritable pont d’or. Certains parlent en effet d’un possible salaire annuel autour des 11M€ net, soit presque trois fois plus que ce qu’il gagne actuellement à l’OM. Le club stambouliote offrirait d’ailleurs une indemnité de 42M€ bonus compris, ce qui pourrait faire plier un club phocéen qui semblait pourtant réclamer au moins 50M€. Mais un autre prétendant de l’ailier de 24 ans n’aurait pas dit son dernier mot.