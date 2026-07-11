Transfert de Ferran Torres au PSG : Barcelone ouvre la porte... à une condition !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 15 juin dernier avec le transfert d'Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80M€. En attendant la venue de Karim Adeyemi, il se trouve que le Barça serait susceptible de faire une belle vente grâce à l'intérêt du PSG pour Ferran Torres. Ce serait d'ailleurs la condition principale au bon déroulé de l'opération.

Ferran Torres se trouve aux Etats-Unis actuellement dans le cadre de la Coupe du monde 2026. L'attaquant de 26 ans qui a délivré une passe décisive pendant la compétition à Mikel Merino en 1/8ème de finale face au Portugal (1-0) lundi ne semble plus être intouchable au FC Barcelone. Alors qu'Anthony Gordon et Karim Adeyemi viendront renforcer la ligne d'attaque du Barça, les dirigeants blaugrana verraient leurs homologues du Paris Saint-Germain concrètement s'intéresser au cas Ferran Torres.

C'est confirmé, le PSG attend Ferran Torres Le journaliste Fabrizio Romano a par ailleurs dévoilé que le recrutement de Ferran Torres serait validé par Luis Enrique qui militerait pour pouvoir compter sur l'attaquant qu'il a connu lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022. Le coach du PSG pourrait voir son voeu exaucé dans les prochaines semaines. Et pour cause, Florian Plettenberg affirme que le FC Barcelone aurait été mis au parfum de l'option PSG pour le transfert de Ferran Torres.