Transfert de Ferran Torres au PSG : Barcelone ouvre la porte... à une condition !

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 15 juin dernier avec le transfert d'Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80M€. En attendant la venue de Karim Adeyemi, il se trouve que le Barça serait susceptible de faire une belle vente grâce à l'intérêt du PSG pour Ferran Torres. Ce serait d'ailleurs la condition principale au bon déroulé de l'opération.
Ferran Torres se trouve aux Etats-Unis actuellement dans le cadre de la Coupe du monde 2026. L'attaquant de 26 ans qui a délivré une passe décisive pendant la compétition à Mikel Merino en 1/8ème de finale face au Portugal (1-0) lundi ne semble plus être intouchable au FC Barcelone. Alors qu'Anthony Gordon et Karim Adeyemi viendront renforcer la ligne d'attaque du Barça, les dirigeants blaugrana verraient leurs homologues du Paris Saint-Germain concrètement s'intéresser au cas Ferran Torres.
C'est confirmé, le PSG attend Ferran Torres
Le journaliste Fabrizio Romano a par ailleurs dévoilé que le recrutement de Ferran Torres serait validé par Luis Enrique qui militerait pour pouvoir compter sur l'attaquant qu'il a connu lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022. Le coach du PSG pourrait voir son voeu exaucé dans les prochaines semaines. Et pour cause, Florian Plettenberg affirme que le FC Barcelone aurait été mis au parfum de l'option PSG pour le transfert de Ferran Torres.
Le Barça réclame une très belle indemnité de transfert
Le journaliste de Sky Deutschland assure en outre que le PSG serait également au courant des revenus annuels de Ferran Torres au Barça et ne devrait pas être mis en difficulté dans la quête d'un accord contractuel financier avec l'international espagnol en cas d'accord convenu avec le FC Barcelone sur l'indemnité du transfert. Là résiderait le tournant du feuilleton Ferran Torres. Un départ n'est pas une hypothèse écartée par le champion d'Espagne, mais il faudra qu'une « offre très intéressante » soit formulée par le PSG au Barça pour que cette opération puisse voir le jour. Rester au FC Barcelone ne serait pas un problème du point de vue de Ferran Torres si jamais le chemin vers le Paris Saint-Germain s'avérait être une impasse.