Mercato - Ferran Torres d’accord pour signer : Le PSG fait-il le bon choix en attaque ?

La rédaction

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan, et a ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. L’international espagnol aurait d’ailleurs donné son accord pour signer chez les Rouge-et-Bleu cet été. Mais les dirigeants parisiens font-ils le bon choix en se tournant vers le joueur du FC Barcelone ? C’est notre sondage du jour !

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG avait prévu un mercato mouvementé. Et les choses sont en train de s’agiter autour du club de la capitale cet été. Suite au départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Et les Rouge-et-Bleu semblent avoir jeté leur dévolu sur Ferran Torres, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne.

Ferran Torres d'accord avec le PSG pour son transfert ? Selon TEAMtalk, le joueur de 26 ans se serait mis d’accord avec le PSG concernant les termes personnels de son contrat. L’international espagnol serait favorable à une signature chez les pensionnaires de la Ligue 1. Les négociations avec le FC Barcelone avanceraient d’ailleurs dans le bon sens, même s’il y a encore du boulot sur ce dossier d’après le journaliste Abdellah Boulma. Cependant, Ferran Torres n’est pas le seul nom évoqué chez les doubles champions d’Europe en titres.