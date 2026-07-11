Mercato : Un joueur ému aux larmes pour ses adieux, transfert imminent à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais libre après la fin de son contrat au Sporting Portugal, Hidemasa Morita pourrait prendre la direction de la France prochainement. Si son souhait est d’évoluer en Premier League, l’international japonais n’aurait reçu aucune offre en ce sens pour le moment et l’OM ferait partie des clubs intéressés par son profil.

Le 16 mai dernier, Hidemasa Morita faisait ses adieux au Sporting Portugal en larmes au moment de quitter ses coéquipiers sur blessure face à Gil Vicente (3-0). Alors qu’il était en fin de contrat, le milieu de terrain âgé de 31 ans est désormais libre et cela était son dernier match avec le club portugais. Comme indiqué par A BOLA, il a refusé toutes les offres de prolongation avec le rêve de poursuivre sa carrière en Premier League.

Le rêve de Premier League s’envole pour Hidemasa Morita Un rêve qui pourrait en revanche ne pas se réaliser, puisque selon les informations du quotidien portugais, Hidemasa Morita n’aurait reçu aucune proposition en provenance d’Angleterre. Leeds aurait été le club le plus actif dans ce dossier, mais cette piste se serait refermée. Toujours d’après A BOLA, la carrière de l’international japonais (40 sélections), qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2026, pourrait se poursuivre en France, où trois clubs seraient sur les rangs afin de le recruter.