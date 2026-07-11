PSG - Barcola sur le départ : Une fake news est dénoncée sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette période de mercato, le PSG pourrait connaître un été plutôt mouvementé au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale a déjà connu le départ de Gonçalo Ramos et celui de Bradley Barcola pourrait suivre prochainement. Selon les dernières informations, l'éventuelle arrivée de Ferran Torres à Paris serait liée à un départ de l'attaquant français. Une information démentie...

Actuellement présent avec l'Equipe de France pour disputer la fin de la Coupe du monde 2026, Bradley Barcola n'a pas encore décidé de son avenir en club. Le jeune attaquant français est bien sûr concentré sur cet objectif mais son départ est évoqué depuis quelques semaines. D'après L'Equipe, la possible arrivée de Ferran Torres au PSG serait pour anticiper un départ de Bradley Barcola. Santi Aouna dément.

Le PSG intéressé par Ferran Torres Depuis quelques heures, le nom de Ferran Torres revient avec insistance du côté des discussions concernant le mercato du PSG. L'avant-centre espagnol intéresse beaucoup les dirigeants parisiens, en particulier Luis Enrique qui en a fait une cible il y a quelque temps déjà. Comme Gonçalo Ramos vient de quitter le PSG pour l'AC Milan, on se disait logiquement que ce recrutement servirait à remplacer le Portugais. Mais d'après L'Equipe, le PSG pense plutôt à anticiper l'éventuel départ de Bradley Barcola.