Mercato : Le PSG tient sa prochaine recrue, ce sera 50M€ !

Ce samedi, Sky Italia a révélé que le PSG s’intéressait de près à Ferran Torres. L’attaquant du FC Barcelone aimerait rejoindre les doubles champions d’Europe en titre, et retrouver Luis Enrique à Paris. Cependant, le Barça ne laissera partir son attaquant qu’en échange d’un montant d’au moins 50M€.
Le PSG tient peut être son premier gros transfert de l’été. Alors que depuis quelques jours, le club parisien tente de finaliser les arrivées de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig), le club de la capitale pourrait se laisser tenter par une nouvelle piste. Ce samedi, Sky Italia annonce ainsi que Ferran Torres se rapproche activement d’une arrivée à Paris. Ne disposant que d’un an de contrat restant avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol aimerait rejoindre le PSG.
Le Barça attend au moins 50M€ dans l’opération
Une piste validée et soumise par Luis Enrique, qui connaît bien le joueur formé à Valence, qu’il avait notamment lancé en sélection espagnole. Si le PSG est déjà en discussions afin de finaliser ce transfert qui viendrait servir de remplacement direct à Gonçalo Ramos, le FC Barcelone semble déjà avoir fixé son prix. En effet, le média catalan SPORT indique que le Barça attend au minimum 50M€ pour lâcher le joueur de 25 ans cet été. En attendant, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier.
« Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur »
« Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG, même si ce n’est pas la seule », a ainsi confié le journaliste italien.