Mercato : Le PSG tient sa prochaine recrue, ce sera 50M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Sky Italia a révélé que le PSG s’intéressait de près à Ferran Torres. L’attaquant du FC Barcelone aimerait rejoindre les doubles champions d’Europe en titre, et retrouver Luis Enrique à Paris. Cependant, le Barça ne laissera partir son attaquant qu’en échange d’un montant d’au moins 50M€.

Le PSG tient peut être son premier gros transfert de l’été. Alors que depuis quelques jours, le club parisien tente de finaliser les arrivées de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig), le club de la capitale pourrait se laisser tenter par une nouvelle piste. Ce samedi, Sky Italia annonce ainsi que Ferran Torres se rapproche activement d’une arrivée à Paris. Ne disposant que d’un an de contrat restant avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol aimerait rejoindre le PSG.

Le Barça attend au moins 50M€ dans l’opération Une piste validée et soumise par Luis Enrique, qui connaît bien le joueur formé à Valence, qu’il avait notamment lancé en sélection espagnole. Si le PSG est déjà en discussions afin de finaliser ce transfert qui viendrait servir de remplacement direct à Gonçalo Ramos, le FC Barcelone semble déjà avoir fixé son prix. En effet, le média catalan SPORT indique que le Barça attend au minimum 50M€ pour lâcher le joueur de 25 ans cet été. En attendant, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier.