Mercato - OM : Discussions confirmées pour le transfert d’un chouchou de Bruno Genesio !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette période de mercato estival, de nombreux départs sont évoqués du côté de l'OM, qui a bien besoin de renflouer les caisses. Mais le club pourrait également en profiter pour renforcer un peu plus son effectif. Ces derniers jours, un nom circule du côté de Marseille : Martin Terrier. Des discussions seraient en cours pour l'ancien attaquant de Ligue 1.

Après une saison très décevante conclue loin des ambitions, l'OM est en pleine reconstruction. Au-delà de l'effectif qui est en train d'être revu, le club a accueilli de nouveaux dirigeants, à commencer par le président Stéphane Richard. Côté entraîneur, Habib Beye n'a pas fait long feu et c'est Bruno Genesio qui vient d'être officiellement désigné nouveau coach. Le technicien de 59 ans retrouvera peut-être un joueur qu'il a déjà côtoyé auparavant en la personne de Martin Terrier.

L'OM intéressé par Martin Terrier ? Ancien attaquant du LOSC, de l'OL ou encore de Rennes, Martin Terrier a signé au Bayer Leverkusen en 2024. Le joueur de 29 ans pourrait faire son retour en Ligue 1 en signant à l'OM, comme les dernières rumeurs le font entendre. La situation reste encore à éclaircir. « Mohamed Toubache-Ter ne dit pas que l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé par Martin Terrier, et inversement. Il dit simplement que ça n’existe pas qu’un joueur appelle directement un directeur sportif d’un autre club pour lui dire que ça l’intéresse. Ce type d’appels me paraît très étonnant » déclare Thomas de La Tribune Olympienne sur YouTube dans des propos repris par But Football Club.