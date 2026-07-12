Mercato - Un joueur de Genesio veut partir : La réponse de l’OM est attendue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Doublure de Geronimo Rulli depuis son arrivée en provenance des Go Ahead Eagles il y a deux ans, Jeffrey de Lange aimerait retrouver une place de numéro 1, à l’OM ou ailleurs. Un rôle que Twente est prêt à lui offrir et une proposition a justement été faite à la direction marseillaise, qui doit encore donner sa réponse.

En attendant de connaitre l’issue du dossier Mason Greenwood, Grégory Lorenzi va en avoir un autre, certes moins important, à régler. La semaine dernière, L’Équipe indiquait que Twente était entré en contact avec l’OM dans l’optique d’un transfert de Jeffrey de Lange. Arrivé à l’été 2024 en même temps que Geronimo Rulli, le gardien néerlandais doit depuis se contenter d’un rôle de doublure et aimerait retrouver une place de numéro 1, tandis qu’il ne lui reste plus qu’un de contrat.

Twente attend la réponse de l’OM pour De Lange Une piste confirmée par La Provence, qui ajoute qu’une première offre aux alentours du même montant dépensé pour le recruter en provenance des Go Ahead Eagles, à savoir environ 2M€, avait déjà été rapidement refusée par l’OM. Twente est depuis revenu à la charge avec un autre montage financier, une proposition pour le moment restée sans réponse. Jeffrey de Lange est en tout cas tenté par la possibilité d’un retour au pays, d’autant plus dans un club par lequel il est déjà passé.