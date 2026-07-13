Lucas Digne au PSG : Une condition est fixée pour son transfert !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Après avoir activé la piste menant à Ferran Torres, le club de la capitale se serait activé pour un défenseur. Les dirigeants parisiens seraient passés à la vitesse supérieure pour le retour de Lucas Digne. Aston Villa aurait toutefois fixé une condition pour son transfert.

Le PSG vit des jours animés sur le mercato en ce moment. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique en lui offrant de nouvelles solutions. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi activé la piste menant à Ferran Torres récemment. Mais les dirigeants parisiens entendraient également mettre la main sur un autre latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes. Et dans cette optique, les doubles champions d’Europe en titre auraient jeté leur dévolu sur Lucas Digne. Aston Villa semble toutefois avoir posé une condition pour le transfert du joueur de l’équipe de France.

«Aston Villa voudra sans doute trouver un remplaçant d’abord» « Aston Villa va avoir des semaines chargées parce qu’il y a un intérêt du PSG pour Lucas Digne, le latéral gauche de l’équipe de France qui démarre chaque rencontre à la Coupe du monde. Il y a donc cette possibilité pour Lucas Digne, et on peut imaginer les nombreux mouvements qu’il y a du côté d’Aston Villa en plus de Youri Tielemans et Mazambi. Dans le cas de Lucas Digne, Aston Villa voudra sans doute trouver un remplaçant d’abord » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.